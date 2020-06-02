من داخل مستشفى العزل .. تعرف على حالة رجاء الجداوي الصحية

كشفت مصادر بمستشفى عزل أبوخليفة بمحافظة الإسماعيلية ، تفاصيل الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي، والمصابة بفيروس كورونا المستجد.









وأكدت المصادر تدهور حالتها الصحية فجر اليوم الثلاثاء، ودخولها على أثرها غرفة العناية المركزة.









ونفت المصادر وضعها على جهاز تنفس صناعي مثلما ردد البعض، مؤكدين أنه تم وضعها -ماسك فنتوري- ماسك أكسجين منذ دخولها العناية المركزة، وتعي ما يدور حولها، وتتحدث مع الفريق الطبي، وفي حالة تدهور حالتها سيتم وضعها على جهاز التنفس الصناعي.









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وكانت الفنانة رجاء الجداوي، شعرت بضيق في التنفس وألم في الصدر وصداع في الرأس، ودوخة، وتم تحويلها إلى غرفة العناية المركزة، حيث تعاني من نقص في نسبة الأكسجين في الدم، تتراوح نسبته بين 87 إلى 89، وأكدت المصادر أن ماسك الأكسجين كاف لإعادة رفع نسبة الأكسجين في الدم.









يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي أجرت تحليلها الأول يوم 27 مايو الماضي، وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها واستمرار تواجد الفيروس في جسدها.