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تكنولوجيا

Call of Duty.. سبب تأجيل إطلاق الإصدار الجديد من اللعبة

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 07:05 ص
تأجيل إطلاق الإصدار
تأجيل إطلاق الإصدار الجديد من لعبة Call of Duty.. لهذا السبب
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قسم التكنولوجيا
أعلنت شركة Activision المالكة لحقوق نشر لعبة Call of Duty الأسطورية والغنية عن التعريف، تأجيل إصدار الموسم الجديد من Call of  Duty: Modern Warfare 4 ونسخة الموبايل  Call of Duty: Mobile، إلى أجل غير مسمي.

وبحسب موقع techradar التقني، نشرت الحساب الرسمي الخاص باللعبة على "تويتر"، بيانا، جاء محتواه:" انتظرنا جميعًا المواسم الجديدة من Modern Warfare و Call of Duty: Mobile..إلا ان التوقيت الحالى غير مناسب لذلك قررنا تأجيل إطلاق الإصدارات الجديد لوقت آخر".

وأضاف البيان:"هذا هو التوقيت المناسب لسماع الذين يطالبون بالعدالة والمساواة والتغيير..نحن نقف بجانبكم"، فى إشارة للاحتجاجات المستمرة بالولايات المتحدة الأمريكية عقب مقتل الشاب الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد على يد الشرطة الأمريكية فى 25 مايو الماضي.

وكان من المنتظر أن يتم الإعلان عن المواسم الرابع من Call of Duty: Modern Warfare اليوم الأربعاء الموافق 3 يونيو، ومتابعة عودة الشخصية الشهيرة Captain Price مع إضافات جديدة تمكن اللاعبين من الإستمتاع والتفاعل أكثر أثناء اللعب، بالإضافة للكشف عن نسخة الموبايل Call of Duty: Mobile Season 7 فى الفترة من 1 حتى 5 يونيو الجاري.

وعلق الخبراء على قرار شركة Activision بأنه ليس سهلًا على الإطلاق، و من المتوقع أن يكون له تأثير على أحداث صناعة الألعاب مستقبًلا، بعدما سبق و أن تم تأجيل الكثير من الأحداث الرقمية الأخري بسبب انتشار وباء فيروس كورونا COVID-19.
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