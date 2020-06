Call of Duty.. سبب تأجيل إطلاق الإصدار الجديد من اللعبة

أعلنت شركة Activision المالكة لحقوق نشر لعبة Call of Duty الأسطورية والغنية عن التعريف، تأجيل إصدار الموسم الجديد من Call of Duty: Modern Warfare 4 ونسخة الموبايل Call of Duty: Mobile ، إلى أجل غير مسمي.