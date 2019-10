منافسة لـ بابجي .. لعبة Call of Duty تطرح أول تحديث لها لفترة محدودة

تعتبر لعبة نداء الواجب أو "Call of Duty"، واحدة من أكثر ألعاب الفيديو شهرة على منصات اللعب المنزلية وأجهزة الكمبيوتر، والتي تقدم في كل سنة تجربة جديدة للاعبين منذ بدايتها في عام 2003، ولكن لم يسبق من قبل أن يتم العمل على نسخة كاملة لها على أجهزة الهواتف الذكية، وقد تكون هي المرة الأولى التي تحاول فيها الشركة تصميم اللعبة بشكل كامل على الموبايل مع جميع الأنماط والخرائط التي قدمتها في نسخة الكمبيوتر من خلال إصدار جديد مخصص للهاتف وتدعي "Call of Duty Mobile".



وبدأت Call of Duty Mobile في بداية سريعة بشكل مدهش، حيث حققت أكثر من 100 مليون عملية تنزيل في الأسبوع الأول لها، منذ إطلاقها في بداية هذا الشهر حيث تخطت بذلك عدد التنزيلات الخاصة بألعاب الفيديو الأخرى المنافسة، وفقا لما ذكره موقع "gamesradar".



ومن المتوقع أن يحصل لاعبو اللعبة في إصدارها الخاص بالموبايل على تحديثات جديدة كل فترة، والتي من ضمنها تحديث جديد ستطلقه الشركة اليوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر ولكن سوف يكون متاحًا لأيام محدودة فقط.



وسيقوم اللاعب مطلق النار بالاحتفاظ بالمحتوى مع وضع Free-for-All الجديد، حيث تؤكد رسالة جديدة داخل اللعبة، إن وضع Free-for-All سيكون متاحًا على اللعبة حتى يوم الخميس 17 أكتوبر الجاري.



ويعد وضع Free-for-All أول تحديث جديد يصل إلى لعبة Call of Duty Mobile منذ صدورها، على افتراض أنها تتبع قواعد سلسلة ألعاب Call of Duty السابقة، يأتي هذا التحديث بتغيير لطيفًا في وتيرة اللعب من خلال الأساليب التي تعتمد على طريق لعب الفريق في الغالب، ومثل معركة رويال: فريق الموت ، الهيمنة ، هاردبوينت ، والخطوط الأمامية، يمكنك من خلال هذا التحديث إضافة مزايا جديدة خاصة بك.



ويمكنك تحميل لعبة Call of Duty Mobile لهواتف أندرويد من هنا