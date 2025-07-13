رئيس جمعية إنقاذ الحيوان: التعقيم والتطعيم هما الحل للحد من تكاثر الكلاب والقطط

أكد المهندس عبد الرحمن يوسف، رئيس الجمعية المصرية لإنقاذ الحيوان، أن تكاثر أعداد الكلاب والقطط يمكن مواجهته بعدد من الطرق منها التعقيم، حتى لا يتم حدوث التكاثر وأن يكون العدد ثابت، وطريقة أخرى هي القيام بالتطعيم، لتجنب حدوث الأمراض.

وقال عبد الرحمن يوسف، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم “نهاد سمير وإسلام دياب”، أن البعض يقوم بعمل تصرفات غريبة وخاطئة مع الكلاب في الشارع، مؤكدا أن بعض يستخدم أساليب تعتبر تعذيب للكلاب.

وتابع رئيس الجمعية المصرية لإنقاذ الحيوان، أنه لا بد من وجود قوانين رادعة لحماية الحيوانات الأليفة في الشارع، مع ضرورة التوعية بحسن التعامل مع الحيوان.