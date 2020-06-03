برلمانى: أمريكا تشرب من نفس كأس ثورات الخراب العربى

أكد النائب محمد هانى الحناوى عضو مجلس النواب أن ما يتم داخل الولايات المتحدة الامريكية وبمحيط البيت الأبيض من نشر لقوات مكافحة الشغب واستخدامها الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين هو انتهاك خطير وصارخ لحقوق الإنسان ولم نجد أى من المنظمات الحقوقية المشبوهة وفى مقدمتها منظمة هيومن رايتس ووتش تعقب على هذا، مشيرا إلى أن أمريكا تشرب من نفس الكأس الذى أرادت أن تسقيه للدول العربية فيما يسمى بثورات الربيع العربى وهى كانت ثورات للخراب العربى.





وأدان النائب محمد هانى الحناوى الانتهاك الصارخ من الولايات المتحدة الأمريكية لحقوق الإنسان بعد قيام الشرطة الأمريكية بقتل مواطن امريكى من اصل افريقى اضافة الى قتل المئات من هؤلاء المواطنين فى عام 2019 مشيرا الى ان المظاهرات في الولايات المتحدة التى انتشرت احتجاجا على مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد على يد شرطي في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا وامتدت إلى مناطق أخرى من البلاد بينها نيويورك ولويزفيل بولاية كنتاكي وفرضت السلطات في مينيابوليس حظر التجول لإعادة الهدوء إلى المدينة كما وُجهت تهمة "القتل غير العمد" إلى الشرطي الملاحق في القضية اضافة الى تظاهر مئات الأشخاص بمحيط البيت الأبيض تعبيرا عن غضبهم وخلال تجمعهم أمام البيت الأبيض طالبوا بـ"العدالة لجورج فلويد" ملوحين بشعارات بينها "توقفوا عن قتلِنا" و"حياة السود مهمة".





وقال النائب محمد هانى الحناوى ان كل ذلك يحدث فى امريكا ورغم هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان الا ان المنظمات الحقوقية التى تدعى حماية حقوق الانسان كذبا وقفت صامتة ولم تتحرك فى الوقت الذى كانت تتدخل فى الشئون الداخلية لمصر وهى تحارب الارهاب نيابة عن العالم كله.





مؤكدا ان هذه المنظمات المشبوهة اصبح العالم كله على وعى وادراك كاملين بانها اصبحت لسان حال الارهابيين وانها تتلقى أموالا كبيرة من الدول والأنظمة التى تمول وتشجع وتأوى وتسلح الارهاب والارهابيين وفى مقدمتها نظامى كل من قطر وتركيا لتوجيه سهامها وانتقاداتها وأكاذيبها المدفوعة الأجر ضد الدولة المصرية وهاهى تفقد مصداقيتها امام العالم كله هاهى ثورات الخراب العربى ترتد الى امريكا.





وكان الرئيس الامريكى دونالد ترامب قد دعا قادة الدولة والمحليين إلى "السيطرة" على شوارع مدنهم مع وحدات الحرس الوطني والشرطة لردع جيوب التخريب والنهب التي ميزت العديد من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في الأيام الأخيرة.





وشدد الرئيس في مكالمة هاتفية مع الحكام على حقيقة أنه يركز أكثر على الحفاظ على رسالة القانون والنظام منه على التعاطف مع الجماهير غير العنيفة التي تحتج على وحشية الشرطة.





وقال ترامب للحكام: "يجب أن تهيمنون" بمعنى أن يكون لهم الكلمة الأعلى فى مسألة المظاهرات، قائلا "إذا كنت لا تهيمن ، فأنت تضيع وقتك" ، مضيفا أنه يعتقد أن معظمهم "ضعيف".