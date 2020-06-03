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رياضة

سحر عبد الحق تجتمع مع أندية الكرة النسائية عبر الفيديو كونفرانس

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 11:57 م
الكرة النسائية
الكرة النسائية
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يسري غازي
دعت الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف العام على الكرة النسائية، مسئولي أندية الدوري الممتاز للكرة النسائية، للاجتماع غدًا الخميس عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة آليات عودة النشاط الرياضى.

وتبحث المشرف العام على الكرة النسائية، خلال الاجتماع الإتفاق على آلية محددة حال استئناف النشاط الرياضي، ومناقشة توصيات الأندية سواء باستكمال الموسم الحالي، أو البدء فى موسم كروي جديد.

وسيتم خلال اجتماع عضو اتحاد الكرة، مع مسؤلو الاندية توضيح الاجراءات الاحترازية المطلوبة، عند عودة المنافسات والدوريات المختلفة، والاستماع لمقترحات الأندية فى كيفية تنفيذها.

يُذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزاء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.

ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.
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