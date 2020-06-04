يحافظ على خواصه لمدة عامين.. هل يجب تغيير زيت المحرك بعد 6 شهور من استخدام السيارة ؟



كما أن دليل زيوت السيارات ينصح أن يكون هذا الزيت لم يتعرض للتلوث وإلا سيكون عرضه للحرارة والغبار والامطار .

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كما يجب تغييره بشكل دوري للمحافظة على الحالة الفنية للمحرك، ولكن أحيانًا ينسى السائقون تغييره، وهو ما يؤدي إلى مشاكل عديدة تصيب المحرك.

يذكر أن زيت المحرك هو المسؤول الأول عن سلامته من الصدأ، لأنه يغلف الأجزاء الداخلية للمحرك، وهو مسؤول أيضًا عن منع الاحتكاكات وجمع الشوائب لكي يضمن بيئة صالحة لأجزاء المحرك الداخلية.كما يجب تغييره بشكل دوري للمحافظة على الحالة الفنية للمحرك، ولكن أحيانًا ينسى السائقون تغييره، وهو ما يؤدي إلى مشاكل عديدة تصيب المحرك.

الكثير من قائدي السيارات يدور في أذهانهم هل يتم تغيير الزيت في السيارة بعد مرور 6 شهور من استخدامها .ونصح خبراء في مجال السيارات أن لم يتعد استخدام زيوت المحركات الفترات المقترحة لاستخدام الزيت مقاسه بالكيلو مترات المستخدمة ويمكن للسائق الاستمرار في استخدام الزيت حتى بعد مرور مدة طويلة عن عدم استخدام السيارة .كما أوضح الخبراء أن ظروف تخزين الزيت داخل الحاويات المغلقة ومخزنة بدرجة حرارة كبيرة وهو بالطبع ما يحدث داخل الزيت الموجود داخل موتور سيارتك فإنه سيحتفظ بجميع خصائه لمدة عامين من تاريخ الإنتاج .