أسباب نقص زيت محرك السيارة

يستهلك زيت الموتور وينقص مستواه لكنه يتوقف على عوامل كثيرة ومنها مقاسات الخلوصات بين الأجزاء المتلامسة وعمر وسعة الموتور وجودة الزيت المستعمل ودرجة لزوجته والسرعات التي نقود بها السيارات ودرجة حرارة الجو الخارجي.



واكد خبراء في عالم مجال السيارات أن كتالوج السيارة هو من يتم التسجيل في بوضوح معدل استهلاك الزيت وبصفة عامة لو تم انقاص مستوى الزيت بمقدار 0.25 إلى 0.5 لتر بعد قطع 1000 كيلو متر في موتور سعته 2000 سم مكعب .



والحقيقة الأخرى التي لا تستدعي القلق وهي أن المتور الجديد يستهلك الزيت بمعدل اكثر ويكون الحكم على معدل الإستهلاك بعد قطع 6000 كم تقريبًا من بداية التشغيل بعد شراء السيارة.



وللمحافظة على قاعدة الموتور تجنب السير علي الطرق غير الممهدة وتجنب تصادم السيارة خصوصا من الأمام لأن الصدمات الأمامية تؤثر بالسلب على المحرك وعلى الأجزاء التي تقوم بتثبيته وهي تصنع عادة من الكوتش لمنحها قدرة أكبر على امتصاص الاهتزازات الناتجة من تشغيل المحرك.

