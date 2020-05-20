شاهد تغيير زيت المحرك لأفخم سيارة فى العالم.. فيديو

الجميع منا شاهد قبل ذلك عملية تغيير زيت الموتور المحرك للسيارة أيا كان نوعها، ولكن هل شاهدت من قبل تغيير زيت المحرك للسيارة الأكثر فخامة فى العالم رولز رويس فانتوم.





أعمال صيانة فانتوم أسهل بكثير من بعض السيارات الأخرى ذات التصميم المعقد مثل بوجاتي فيرون، وربما تستحق BMW المصنعة والأم للسيارة الشكر، حيث أكدت أن أعمال الصيانة البسيطة يمكن تنفيذها بسهولة دون الحاجة للذهاب إلى متجر ميكانيكي محلي.





ويظهر مقطع فيديو لنا طريقة تغير زيت المحرك للسيارة الفخمة رولز رويس فانتوم، فبمجرد إيجاد فتحة التصريف المخفية بالقرب من أحد قضبان الموازنة، يمكنك تغيير الزيت، وبعد إخراج كل الزيت، يمكن أيضًا فك فلتر الزيت وإزالته واستبداله.







ويعد أحد الجوانب المثيرة للاهتمام هو أن السيدان الفاخرة تتطلب الكثير من الزيت، حيث تحتاج إلى 7.5 لتر، وذلك بسبب كبر حجم المحرك.





ويتطلب تغيير الزيت عادةً رفع مقدمة السيارة ووضعها على حاملين قبل البدء في العمل، ومع ذلك، فإن التواجد تحت تلك الحوامل وتحت السيارة سيكون الجزء الأصعب، وذلك بسبب الوزن الضخم للسيدان.