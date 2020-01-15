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سيارات

رولز رويس فانتوم إماراتية تخطف الأنظار بألوانها الغريبة .. صور

الأربعاء 15/يناير/2020 - 10:01 ص
صدى البلد
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كريم عاطف
خطفت رولز رويس فانتوم إماراتية الأنظار عبر مواقع السيارات العالمية ومواقع التواصل الإجتماعي نظرًا للّمسات الفنية الغريبة التي تحملها.

تظهر فانتوم بالعديد من الألوان حولها وهو ما يندرج تحت مسمى “السيارات الفنّية”، ولا يوجد أفضل من أحد أضخم السيارات في العالم للتعبير عن الرسم حيث تم طلاء هذه السيارة باللون الأسود المطفي وانطلق الفنان Bradley Theodore ليضع فنّه الخاص عليها برسم خطوط وألوان عديدة على جميع أجزاء السياراة.

تواجه السيارات الفنّية انتقادًا من جهة ومديحًا من جهة أخرى وتعتبر قطعًا فنية ثمينة، فما رأيكم بها خصوصًا بعد مشاهدة أحد أفخم السيارات في العالم تنضم إلى هذه الفئة من الفن؟

يذكر أن رولز رويس كشفت عن الجيل الثامن من فانتوم قبل عامين بحجم أكبر من الجيل السابق حيث تأتي بطول 5762 مم طولًا و 2019 مم عرضًا ما يجعلها من أعرض السيارات الإنتاجية على الإطلاق، وبارتفاع 1646 مم لقاعدة العجلات القصيرة ذات طول 3551 مم. وتحمل فانتوم محرك 6.75 لتر V12 العريق ينتج قوة تبلغ 560 حصان وعزم 900 نيوتن-متر، كافية لإطلاق السيارة الكبيرة من 0 إلى 100 كم/س في 5.2 ثانية فقط.
رولز رويس فانتوم إماراتية تخطف الأنظار بألوانها الغريبة .. صور
رولز رويس فانتوم إماراتية تخطف الأنظار بألوانها الغريبة .. صور
رولز رويس فانتوم إماراتية تخطف الأنظار بألوانها الغريبة .. صور
رولز رويس فانتوم إماراتية تخطف الأنظار بألوانها الغريبة .. صور
رولز رويس فانتوم إماراتية تخطف الأنظار بألوانها الغريبة .. صور
رولز رويس فانتوم إماراتية تخطف الأنظار بألوانها الغريبة .. صور
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رولز رويس فانتوم إماراتية تخطف الأنظار بألوانها الغريبة .. صور

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