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أخبار البلد

الاتحاد الأفريقي: الشباب قادر على تطويع التكنولوجيا الرقمية لخدمة التنمية في القارة

الخميس 04/يونيو/2020 - 11:35 ص
أمانى أبو زيد
أمانى أبو زيد
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أمينة الدسوقى

التقت الدكتورة أماني أبوزيد، مفوض البنية التحتية والطاقة والمعلوماتية  بالاتحاد الأفريقي، أكثر من ١٣٠٠ شابة وشاب أفريقي عبر الفيديو كونفرنس، وذلك بدعوة من المبعوث الخاص الشباب بالاتحاد الأفريقي آية شابي.


كان محور النقاش التحول الرقمي بالقارة وسد الفجوة الرقمية في أفريقيا.


وأكدت الدكتورة أماني أبوزيد، مفوض البنية التحتية والطاقة والمعلوماتية بالاتحاد الأفريقي، أن الاتحاد الأفريقي وضع استراتيجية كبرى للتحول الرقمي في القارة الأفريقية.


وقالت مفوضة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي إن التكنولوجيا الرقمية أسهمت بشكل كبير في التعامل مع التحديات الصحية والاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا COVID-19، وذلك من خلال إتاحة حلول رقمية تسهم في تتبع سير الجائحة ومنصات رقمية للتعليم والصحة والتحولات المالية الرقمية والتسوق عبر الإنترنت وغيرها من الخدمات الرقمية.


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وأضافت الدكتورة أماني أبوزيد أن الشباب في العديد من البلدان الأفريقية يستخدمون التكنولوجيا في الآونة الأخيرة بشكل أكبر بكثير من السابق، وهو ما يتجلى في امتلاكهم الهواتف الذكية، فضلًا عن وجود طفرة تكنولوجية في بعض الدول الأفريقية.


وأوضحت أنه لابد أن يتم تسليط الضوء على ضرورة توفير الطاقة في العديد من البلدان الأفريقية لأنها حق للجميع، فغياب الكهرباء بدون شك سيساهم في غياب التحول الرقمي في بعض الدول.


وتابعت: "نحن نعمل مع الأمم المتحدة من أجل تطوير قارتنا الأفريقية وأصبح استخدام الهواتف الذكية في القارة السمراء بشكل كبير، فالجميع يستخدم الأجهزة الإلكترونية والاتحاد الأفريقي يعزز من دور بنك التنمية الأفريقي، خاصة من أجل تحقيق آلية التطوير الإلكتروني للقارة الأفريقية، كما أن المؤسسات والشركات الأفريقية تلعب دورا كبيرًا في هذا الأمر، خاصة في ظل احتياج العديد الدول لتعزيز مصادر الطاقة بها من أجل تحقيق الطفرة التكنولوجية".


ولفتت الدكتورة أماني أبوزيد إلى أن عددا من المناطق في القارة السمراء لا تصلها الشبكات بسبب ضعف الكهرباء.


وأكدت أن أزمة كورونا ألقت الضوء على هذه الأزمات، خاصة بعد التحول الإلكتروني الكبير في جميع دول العالم.


وقالت: "عندما نتحدث عن التكنولوجيا لا بد من توفير الطاقة فهما طرفان متصلان ولا يمكن تحقيق الطفرة الرقمية دون وجود الكهرباء".


وأوضحت مفوضة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي أن هناك العديد من الدول الأفريقية في حاجة إلى الربط الرقمي فائق السرعة وبأسعار في متناول الجميع، لتصل الخدمات إلى كل أفريقية وأفريقي، فذلك يسهم في إعداد القارة للتعامل مع "الواقع الجديد" القائم على الرقمنة وإنهاء التعاملات من خلال الإنترنت.

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