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مرأة

العض أبرزها.. علامات لن تتوقعيها لـ تسنين الأطفال

الجمعة 05/يونيو/2020 - 02:32 ص
تسنين الأطفال
تسنين الأطفال
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نهى هجرس
يبدأ الطفل في التسنين من حوالي 6 أشهر، ومع ذلك، لا يمكنك التنبؤ بالوقت الفعلي عندما يبدأ الطفل في الحصول على أسنان صغيرة، وتستمر الأم في التحقق من ظهور الأسنان بشكل مستمر، ولكن بصرف النظر عن التحقق من بهذه الطريقة، هناك العديد من العلامات الأخرى التي يمكن أن تساعدك على فهم أن طفلك سيحصل على أسنان قريبًا. 

فيما يلي يقدم موقع "boldsky" بعض علامات التسنين عند الرضيع التي يمكن أن تكون مفيدة للأم.

 اللعاب
هذه واحدة من أكثر علامات التسنين شيوعًا عند الطفل، عندما يكون الطفل على وشك الحصول على أسنان ، فسوف يسيل لعابه كثيرًا، حتى إذا قمت بإطعام أو إعطاء الماء ، سيستمر الطفل في الترويل بعد تناول الحليب أو الماء. 


- العض
إذا بدأ طفلك فجأة في مص أصابعه أو مضغ الألعاب الصلبة طوال الوقت ، فهذه علامة على التسنين، تصبح اللثة حكة أو مؤلمة في كلتا الحالتين ، ويعد مضغ الأشياء راحة لهم. 

- البكاء الشديد
عندما يكون الطفل على وشك الحصول على أسنان ، سيعاني من ألم في الفم، ولكن لا يعاني جميع الأطفال من ألم في اللثة ولكن إذا كان طفلك يعاني من الألم والبكاء كثيرًا ، يمكنك التأكد من أنه علامة على التسنين.
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