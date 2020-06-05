العض أبرزها.. علامات لن تتوقعيها لـ تسنين الأطفال

يبدأ الطفل في التسنين من حوالي 6 أشهر، ومع ذلك، لا يمكنك التنبؤ بالوقت الفعلي عندما يبدأ الطفل في الحصول على أسنان صغيرة، وتستمر الأم في التحقق من ظهور الأسنان بشكل مستمر، ولكن بصرف النظر عن التحقق من بهذه الطريقة، هناك العديد من العلامات الأخرى التي يمكن أن تساعدك على فهم أن طفلك سيحصل على أسنان قريبًا.





فيما يلي يقدم موقع "boldsky" بعض علامات التسنين عند الرضيع التي يمكن أن تكون مفيدة للأم.



