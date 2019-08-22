أعراض تسنين الأطفال.. 7 علامات تؤكد حدوثه

أعراض تسنين الأطفال

١- تورم اللثة

٢- الضيق والبكاء

٣- درجة حرارة مرتفعة قليلًا (أقل من 101 فهرنهايت)

٤- الرغبة في قضم ومضغ الأشياء الصلبة.

٥- إفراز الفم الكثير من اللعاب

٦- تغييرات في أنماط الأكل أو النوم

٧- الإسهال

يحدث التسنين في السنة الأولى للطفل، وتعتبر حدثًا كبيرًا في حياة كل طفل، ولكنها قد تكون غير مريحة له وللأم، وتمر بالعديد من المراحل.يجب أن تراقب الأم أسنان طفلها في هذه الفترة، وتحاول تخفيف الأعراض التي قد تظهر عليه مع بدء فترة التسنين، ويمكن لطبيب الأطفال الاستمرار في فحص الأسنان حتى سن الثالثة من عمره.وقد يكون التسنين مؤلمًا، لكنه لا يؤدي عادة إلى إصابة الأطفال بأي أمراض خطيرة، ولكن يمكن استدعاء الطبيب إذا كان طفلك يعاني من أعراض أكثر صعوبة، مثل الإسهال، القيء، الطفح الجلدي على الجسم، وارتفاع درجة الحرارة، أو الاحتقان، لانها ليس علامات طبيعية للتسنين.