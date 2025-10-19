ياسين منصور : عملى الخاص حرمنى من الترشح لخدمة الأهلي

أكد ياسين منصور المرشح لمنصب نائب رئيس النادي الأهلي ضمن قائمة الكابتن محمود الخطيب أن ارتباطه بعمله الخاص طوال السنوات الماضية لم يسمح له بالترشح في عدة انتخابات سابقة، خاصة أن الأهلي مؤسسة ضخمة تحتاج إلى جهد ووقت كبير للقيام بالمسئولية المطلوبة على الوجه الأكمل.

وقال فى تصريحات صحفية له : " كان لابد من اختيار الوقت المناسب للترشح لخدمة النادي وأعضائه وجماهيره، وهو أمر يسعدني، للمساهمة في رفعة نادينا، ورأيت أن هذا التوقيت هو الأنسب للتواجد مع مجلس الإدارة لخدمة الأهلي.. واجب تجاه النادي الذي أعشقه، أتشرف به مع زملائي الأعزاء في قائمة الكابتن محمود الخطيب " .

وأشار الى أنه عندما قرر الترشح، لم يفكر في المنصب وأنه فكر في خدمة النادي وأعضائه وجماهيره.

وقال : تذكرت جيدًا ما قاله الراحل طارق سليم رحمة الله عليه: «أنا جاهز لخدمة الأهلي حتى لو طلبوا مني الوقوف على بوابة النادي».. وأنا مؤمن بالعمل الجماعي بغض النظر عن المناصب.. والأهم بالنسبة لي هو مصلحة الأهلي.