قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما أفضل حقن فيتامين د ؟ .. تحذير هام من هذا النوع
حكم إجبار الفتاة على الزواج من شخص معين.. أمين الإفتاء: البنت صاحبة القرار
براتب يصل لـ9 آلاف جنيه.. فرص عمل جديدة في شركة إلكترونيات
كان يخفيهم داخل مرتبة.. خادمة وراء سرقة كيلو ذهب من أستاذ جامعي
الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية: هدفنا وقف الحرب في غزة.. ويؤكد: دعم الوقود يمثل عبئًا على الدولة.. وساعة الاقتتال ترجع البلاد شهورا للخلف.. فيديو
أستون فيلا يسقط توتنهام بنتيجة 2-1 بالدوري الإنجليزي
البورصة تربح 26 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأحد
أزمة في هجوم الأهلي بعد إصابة محمد شريف
أكسيوس عن مسؤول أمريكي: الـ 30 يوما المقبلة في غزة ستكون حاسمة.. وجديرون بتنفيذ الاتفاق
تماثيل مقلدة.. هذه العقوبة تنتظر تشكيلا عصابيا نصب على راغبي اقتناء الآثار
التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين زد وبتروجيت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عقوبات على ثنائي سلة الزمالك بعد واقعة دمنهور

شعار الزمالك
شعار الزمالك
منتصر الرفاعي   -  
ملك موسى

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، توقيع عقوبة مالية على أحمد إسماعيل وآدم موسى، لاعبي الفريق الأول لكرة السلة بالقلعة البيضاء؛ وذلك لما بدر منهما في مواجهة الزمالك وألعاب دمنهور، ضمن مباريات الجولة الخامسة للدور التمهيدي، لبطولة دوري المرتبط، والتي أقيمت الأربعاء الماضي على الصالة المغطاة في نادي الاتحاد السكندري بالإسكندرية. 

وأكد محمد طارق، عضو مجلس إدارة النادي، والمشرف العام على كرة السلة، أن قرار فرض العقوبة على اللاعبين؛ هو قرار تربوي، حيث أنه من ثوابت الزمالك مبدأ الثواب والعقاب، ومنع التجاوز، خاصة أن فريق السلة يحتاج إلى تكاتف الجميع، ولا يتحمل في الوقت الحالى أي تجاوز من أحد. 

وأضاف طارق أنه إبلاغ الثنائي، وباقي لاعبي الفريق، بالعقوبات، مشيرًا إلى فرض عقوبات أخرى على أي لاعب؛ في حالة تكرار أي تجاوز.

وأكد محمد طارق أن فريق السلة تجاوز ما حدث سريعًا بين الثنائي، مشددًا على أنه سيتم تقديم أفضل مستوى للفريق في الفترة المقبلة.

الزمالك سلة الزمالك عقوبة ثنائي الزمالك الكونفدرالية الأفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 19-10-2025

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان أم يجب الانتظار حتى نهايته ؟.. أمين الفتوى يرد

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تعاود الارتفاع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صورة أرشيفية

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

عقوبة من لا يصلي الفجر

ما هي عقوبة من لا يُصلّي الفجر في وقته؟.. 3 مصائب وحرمان من 20 رزقًا

سوزي الأردنية

التحفظ على أموال والدي سوزي الأردنية بعد اكتشاف حيلتها.. ما القصة؟

نتنياهو

إنذار عربي حاسم لـ بنيامين نتنياهو عقب أزمة إغلاق معبر رفح

ترشيحاتنا

صورة من اللقاء

لجنة الحكام باتحاد الكرة تنظم معسكرا تثقيفيا بمشاركة 30 محكمة

يوفنتوس يخسر أمام كومو بثنائية نظيفة بالدوري الإيطالي لكرة القدم

يوفنتوس يخسر أمام كومو بثنائية نظيفة بالدوري الإيطالي لكرة القدم

صورة من اللقاء

التعادل 1-1 يحسم الشوط الأول لمواجهة توتنهام وأستون فيلا بالدوري الإنجليزي

بالصور

صحة الشرقية تنظم قافلة طبية مجانية بقرية جزيرة النص فاقوس

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية

الملابس الشتوية
الملابس الشتوية
الملابس الشتوية

بفستان ذهبي لافت.. مايان السيد تتألق في عرض فيلمها «كولونيا» بمهرجان الجونة السينمائي|شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

فيديو

شريهان

شريهان تعلن عن حبها لـ مصر بطريقة خاصة

سلوى خطاب

حسدته على الموت.. اعتراف جريء من سلوى خطاب عن طليقها

القمر الصناعي الأمريكي LES-1

زومبي .. قصة عودة القمر الصناعي LES-1 إلى الحياة بعد 50 عامًا من فقدانه |فيديوجراف

فوايد البروكلى والسبانخ

وداعًا لشيخوخة الدماغ.. قوة السبانخ والبروكلي في حماية الذاكرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد