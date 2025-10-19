عقوبات على ثنائي سلة الزمالك بعد واقعة دمنهور

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، توقيع عقوبة مالية على أحمد إسماعيل وآدم موسى، لاعبي الفريق الأول لكرة السلة بالقلعة البيضاء؛ وذلك لما بدر منهما في مواجهة الزمالك وألعاب دمنهور، ضمن مباريات الجولة الخامسة للدور التمهيدي، لبطولة دوري المرتبط، والتي أقيمت الأربعاء الماضي على الصالة المغطاة في نادي الاتحاد السكندري بالإسكندرية.

وأكد محمد طارق، عضو مجلس إدارة النادي، والمشرف العام على كرة السلة، أن قرار فرض العقوبة على اللاعبين؛ هو قرار تربوي، حيث أنه من ثوابت الزمالك مبدأ الثواب والعقاب، ومنع التجاوز، خاصة أن فريق السلة يحتاج إلى تكاتف الجميع، ولا يتحمل في الوقت الحالى أي تجاوز من أحد.

وأضاف طارق أنه إبلاغ الثنائي، وباقي لاعبي الفريق، بالعقوبات، مشيرًا إلى فرض عقوبات أخرى على أي لاعب؛ في حالة تكرار أي تجاوز.

وأكد محمد طارق أن فريق السلة تجاوز ما حدث سريعًا بين الثنائي، مشددًا على أنه سيتم تقديم أفضل مستوى للفريق في الفترة المقبلة.