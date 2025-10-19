تماثيل مقلدة.. هذه العقوبة تنتظر تشكيلا عصابيا نصب على راغبي اقتناء الآثار

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة، تخصص نشاطه في النصب والاحتيال على راغبي لقتناء القطع الأثرية، والاستيلاء على أموالهم؛ من خلال إيهامهم بحيازة قطع أثرية أصلية.

وعقب تقنين الإجراءات؛ تم تحديد وضبط عناصر التشكيل (7 أشخاص "لـ 3 منهم معلومات جنائية")، وبحوزتهم تمثالا أثريا “مُقلَّد”، وبمواجهتهم؛ اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، واتخذت الإجراءات القانونية.

عقوبة النصب على المواطنين

تضمَّن قانون العقوبات في المادة رقم 336 عقوباتٍ رادعةً لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يُعاقب بالحبس كل من توصّل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزوّرة، أو بإحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أُخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزوّر، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه، فيُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.