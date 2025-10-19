محمد العدل يهاجم جماهير الأهلي بسبب بيراميدز: مصالح متبادلة.. برافو

أثار المنتج محمد العدل ، الجدل عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد منشور جديد وجه فيه رسالة إلى جماهير الأهلي بشأن نادي بيراميدز.



وكتب العدل، على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “لم تعد أحلامكم أن تحققوا أي إنجاز، بل أصبح غاية أحلامكم أن يحقق بيراميدز إنجازاً.. وأصبح بيراميدز كل حلمه استقطاب جمهوركم.. مصالح متبادلة.. برافو”





تتويج بيراميدز ببطولة كأس السوبر الإفريقي

توج نادي بيراميدز ببطولة كأس السوبر الإفريقي بعد الفوز على فريق نهضة بركان المغربي بنتيجة 1-0، وذلك في المواجهة التي جمعتهما في مباراة نهائي كأس السوبر الإفريقي باستاد الدفاع الجوي.

وسجل فيستون ماييلي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 75 من عمر اللقاء بعد تلقيه تمريرة سحرية من وليد الكرتي ليسددها ماييلي صاروخية على يمين حارس مرمى نهضة بركان لتعلن عن تقدم بيراميدز بالهدف الأول.

وبذلك الفوز يحقق بيراميدز لقبه الأول في بطولة كأس السوبر الإفريقي.