التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين زد وبتروجيت

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة بتروجت وزد بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز

أحرز سيكو سونكو نجم بتروجيت هدف التقدم فى الدقيقة 30 ثم تعادل ماتا ماجاسا لفريق زد فى الدقيقة 43.

وجاء تشكيل زد كالتالي:

في حراسة المرمى: علي لطفي

في خط الدفاع: أحمد طارق - أحمد سيد عبد النبي - محمد ربيعة - علي جمال لالا

في خط الوسط: أحمد عادل ميسي - أحمد الصغيري - محمود صابر - ماتا ماجاسا

في خط الهجوم: أحمد عاطف - شادي حسين.

بينما جاء تشكيل بتروجت ضد زد

حراسة المرمى: عمر صلاح

خط الدفاع: توفيق محمد - أحمد بحبح - هادي رياض - محمود شديد

خط الوسط: محمد علي - أدهم حامد - أمادو با - محمد دودو - مصطفى البدري

الهجوم: سيكو سونكو.