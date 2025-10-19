قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكليف رئاسي للحكومة بإنشاء آلية وطنية لتمويل إعادة إعمار قطاع غزة.. فيديو
السفير الهندي يؤكد لمفتي الجمهورية: لولا جهود مصر لتم تصفية القضية الفلسطينية
حسام حداد يعلن رحيله عن قنوات بي إن سبورتس
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من حر شديد جنوب الصعيد وشبورة على الطرق
محمد العدل يهاجم جماهير الأهلي بسبب بيراميدز: مصالح متبادلة.. برافو
المتحف المصري الكبير .. رمسيس الثاني يستقبل رؤساء وملوك وقادة العالم 1 نوفمبر
أعرف أول أيام شهر جمادى الأولى 1447 هـ
د. منال عوض: نسعى لنقل وتطبيق أحدث تكنولوجيات إدارة المخلفات وتحويلها إلى طاقة
حفل تخرج دفعة إعداد خدام جديدة بكنيسة "العذراء" بالعباسية الشرقية
خالد طلعت :الزمالك حالياً يتصدر جدول الدوري بالتساوي مع المصري والأهلي
قصيدة مؤثرة عن عظمة مصر.. سلام حار من الرئيس السيسي للواء ياسر وهبة خلال الندوة التثقيفية
الندوة التثقيفية.. خالد عيش: كلمة الرئيس السيسي عكست صدق القيادة وإخلاصها
رياضة

يوفنتوس يخسر أمام كومو بثنائية نظيفة بالدوري الإيطالي لكرة القدم
أ ش أ

خسر فريق يوفنتوس أمام مضيفه كومو بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد على ملعب جوزيبي سينيجاليا ، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.


ففي الشوط الأول أحرز اللاعب مارك أوليفييه كيمب الهدف الأول لفريقه كومو في الدقيقة الرابعة ، وفي الشوط الثاني أضاف اللاعب نيكو باز الهدف الثاني لصالح فريقه كومو في الدقيقة 79 ، لتنتهي المباراة بفوز كومو على ضيفه يوفنتوس بثنائية نظيفة.


وبهذه النتيجة ، تلقى يوفنتوس الخسارة الأولى له بالمسابقة ، حيث تجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز السادس جمعهم من الفوز في 3 مباريات والتعادل في مثلهم والخسارة الأولى اليوم ، فيما ارتفع رصيد كومو الى 12 نقطة في المركز الخامس جمعهم من الفوز في 3 مباريات والتعادل في مثلهم والخسارة مرة واحدة.


وكان يوفنتوس تعادل في آخر 3 جولات بالمسابقة أمام ميلان سلبيا وأمام أتالانتا 1-1 وهيلاس فيرونا بنفس النتيجة.

