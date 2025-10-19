يوفنتوس يخسر أمام كومو بثنائية نظيفة بالدوري الإيطالي لكرة القدم

خسر فريق يوفنتوس أمام مضيفه كومو بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد على ملعب جوزيبي سينيجاليا ، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.



ففي الشوط الأول أحرز اللاعب مارك أوليفييه كيمب الهدف الأول لفريقه كومو في الدقيقة الرابعة ، وفي الشوط الثاني أضاف اللاعب نيكو باز الهدف الثاني لصالح فريقه كومو في الدقيقة 79 ، لتنتهي المباراة بفوز كومو على ضيفه يوفنتوس بثنائية نظيفة.



وبهذه النتيجة ، تلقى يوفنتوس الخسارة الأولى له بالمسابقة ، حيث تجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز السادس جمعهم من الفوز في 3 مباريات والتعادل في مثلهم والخسارة الأولى اليوم ، فيما ارتفع رصيد كومو الى 12 نقطة في المركز الخامس جمعهم من الفوز في 3 مباريات والتعادل في مثلهم والخسارة مرة واحدة.



وكان يوفنتوس تعادل في آخر 3 جولات بالمسابقة أمام ميلان سلبيا وأمام أتالانتا 1-1 وهيلاس فيرونا بنفس النتيجة.