خالد طلعت :الزمالك حالياً يتصدر جدول الدوري بالتساوي مع المصري والأهلي

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن تصدر الزمالك جدول الدوري بالتساوي مع النادي المصري والأهلي.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :”صدق أو لا تصدق : الزمالك حاليا يتصدر جدول الدوري بالتساوي مع المصري والأهلي”.

وأضاف :"النهاردة الساعة 8 سيراميكا كليوباترا هيلعب مع الجيش ، لو سيراميكا كسب الزمالك يتراجع للمركز التاني".

و تابع :"يوم الأربعاء : الأهلي هيلعب مع الاتحاد ، والمصري هيلعب مع سموحة ، لو الأهلي والمصري كسبوا أو حتى اتعادلوا ، الزمالك هيتراجع للمركز الرابع".

وأكمل :"يوم 27 أكتوبر : وادي دجلة هيلعب مع الاتحاد ، لو دجلة كسب ، الزمالك هيتراجع للمركز الخامس".

وأستكمل :"يوم 29 أكتوبر : بيراميدز هيلعب مع إنبي ، وهيكون بيراميدز لعب قبلها مع فاركو ، لو بيراميدز كسب فاركو وتعادل مع انبي ، بيراميدز وانبي الاتنين هيعدوا الزمالك ، و الزمالك هيتراجع للمركز السابع".

وختم :"ملحوظة : الفترة دي كلها الزمالك مش هيلعب ، اول ماتش هيلعبه في الدوري يوم 30 أكتوبر".