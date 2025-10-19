فيريرا يدرس إشراك عواد أو المهدي في حراسة مرمى الزمالك أمام ديكيداها

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الدفع بأي من محمد عواد أو مهدي سليمان حارسي مرمى الأبيض خلال مباراة ديكيداها الصومالي المقبلة في إياب دور الـ32 لبطولة كأي الكونفدرالية الأفريقية.

كان محمد صبحي قد شارك بصورة أساسية في مباراة الذهاب التي أقيمت بالأمس على ستاد القاهرة الدولي.

وكان الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة لمدة ٤٨ ساعة عقب الفوز على ديكيداها الصومالي في المباراة التي أقيمت بينهما أمس السبت، في بطولة كأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الثلاثاء المقبل على ستاد الكلية الحربية استعدادًا للقاء العودة أمام بطل الصومال.

تقدم حازم إمام مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالجهاز المعاون للبلجيكي يانيك فيريرا باستقالته من منصبه في الفترة الحالية.

وقام حازم إمام بتقديم الاستقالة للكابتن عبد الناصر محمد مدير الكرة بالنادي.

وناقش جون إدوارد المدير الرياضي الأمر مع البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق وتم قبول الاستقالة.

وتقدمت إدارة الكرة بنادي الزمالك بالشكر لحازم إمام على الفترة التي قضاها مع الفريق ودوره مع الجهاز الفني خلال المرحلة الماضية.

ومن المقرر أن يعقد الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي سيتم خلالها حسم هوية المدرب الجديد بالجهاز المعاون للبلجيكي يانيك فيريرا، بعد مناقشة كافة الأمور مع المدير الفني.