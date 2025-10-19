قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإسماعيلي يعلن فتح حساب بنكي لتلقي التبرعات ..تفاصيل
استشهاد 10 وإصابة آخرين في قصف للاحتلال على مخيم النصيرات منذ الصباح
وزير الداخلية الفرنسي: عملية سرقة اللوفر استغرقت 7 دقائق ونفذها فريق محترف
علاج 114 ألف مريض من الإدمان بمركز العزيمة بأسوان .. فيديو
ياسين منصور : عملى الخاص حرمنى من الترشح لخدمة الأهلي
ياسين منصور: هدفنا إستمرار إنجازات الأهلي
قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة
كتائب القسام تعلن العثور على جثة أحد أسرى الاحتلال خلال عمليات البحث
حازم إمام يتقدم باستقالته من منصبه في الزمالك .. تفاصيل
محافظ الأقصر يدشن مبادرة تاريخ بلدنا في عيون ولادنا لترسيخ الانتماء الوطني بين الطلاب
قرار وشيك حول صرف مرتبات أكتوبر.. تسريبات تكشف الموعد الحقيقي
دودو الجباس: بيراميدز أصبح يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في المباريات الهامة
أخبار العالم

وزير الداخلية الفرنسي: عملية سرقة اللوفر استغرقت 7 دقائق ونفذها فريق محترف

وزير الداخلية الفرنسي
وزير الداخلية الفرنسي
فرناس حفظي

صرح وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، في حديثه لقناة فرانس إنتر صباح الأحد، بأن عملية سرقة متحف اللوفر تمت على يد ثلاثة أو أربعة لصوص محترفين استخدموا رافعة محمولة على شاحنة وأداة قطع، مشيرا إلى أن العملية لم تستغرق سوى سبع دقائق، ما يدل على تخطيط مسبق واستطلاع دقيق قبل التنفيذ.

وأضاف نونيز أنه كلف لواء مكافحة اللصوصية بمتابعة التحقيق، مؤكّدًا أن هذا الجهاز يتمتع بسجل مرتفع في كشف القضايا المعقدة، معربًا عن أمله في التوصل سريعًا إلى الجناة واستعادة القطع المسروقة.

وامتنع الوزير عن الكشف عن تفاصيل تلك القطع، لكنه أوضح أن قيمتها المالية محدودة مقابل قيمتها التراثية والتاريخية الفريدة التي لا تُقدّر بثمن.

وذكرت صحيفة لو باريزيان أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن ثلاثة أو أربعة لصوص دخلوا المبنى الواقع على ضفاف نهر السين حوالي الساعة التاسعة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي، عبر مصعد شحن أوصلهم مباشرة إلى قاعة أبولو التي تضم المجموعة المستهدفة.

ةبعد تحطيم النوافذ، قام اثنان من اللصوص بسرقة تسع قطع مجوهرات، من بينها قلادة ودبوس وتاج، فيما تولّى شركاؤهم تأمين المكان ومنع اقتراب أي شخص.

وأوضحت مصادر في المتحف أن الماسة الأكبر في المجموعة، والتي يتجاوز وزنها 140 قيراطاً، لم تُمس.

وفي وقت لاحق، عُثر على إحدى القطع المسروقة خارج المتحف، يُعتقد أنها تاج الإمبراطورة أوجيني، وقد بدت مكسورة. وتشير التقديرات إلى أن العملية استغرقت سبع دقائق فقط، قبل أن يلوذ اللصوص بالفرار على متن دراجات نارية، عُثر على إحداها لاحقاً مهجورة.

