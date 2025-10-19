علاج 114 ألف مريض من الإدمان بمركز العزيمة بأسوان .. فيديو

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
 أصدر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تقريرا بالفيديو جراف عن أنشطة الصندوق خلال الفترة من يوم  10  وحتى 16 أكتوبر  2025 .

زار  اللواء خالد فودة  مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية و اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان والوفد المرافق لهما مركز العزيمة بأسوان ، وكان فى استقبالهم الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، وبحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ .

  وأجرى  اللواء خالد فودة، واللواء دكتور إسماعيل كمال برفقة الدكتور عمرو عثمان جولة داخل  مركز العزيمة أسوان حيثتم إنشاء المركز بالشراكة بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وجامعة أسوان  ويضم المركز مساحات خضراء وقاعات تأهيل ودعم نفسى ‏وصالة للألعاب الرياضية وغيرها من المكونات التي تُضاهى أفضل مراكز علاج الإدمان في ‏العالم، حيث تم إعداده وفقاً للمعايير الدولية في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان، 

من جانبه أشاد اللواء خالد فودة بالنموذج والمستوى الحضاري والراقي داخل مركز العزيمة ووصفه بواحه علاجية عالمية، وانه يعتبر من العلامات المضيئة لتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية للمترددين عليه ليساهم في بناء الإنسان المصري تواكباً مع مبادرة  الرئيس  عبد الفتاح السيسي " بداية جديدة لبناء الإنسان " ، مؤكداً على أهمية تكثيف التوعية المجتمعية بخطورة الإدمان وأهمية العلاج المبكر منه ،مع تكاتف الجهود لتوسيع نطاق هذه الخدمات الحيوية في ظل التعاون المثمر بين وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة مايا مرسى، ومحافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الدكتور عمرو عثمان ،لافتا الى انه سيتم التوصية بتعميم هذه التجربة الناجحة لإنشاء مراكز العزيمة في باقي محافظات الجمهورية المحرومة من الخدمة .  وأشار الدكتور إسماعيل كمال الى أن مركز العزيمة يعد نموذجاً متميزاً للعلاج من الإدمان وإعادة دمج المتعافين في المجتمع ، وخاصة أنه لا يقتصر دوره على العلاج الطبى فقط ، بل يشمل أيضاً برامج الدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي  والمهني ، لافتاً إلى أهمية الدور الذى يقوم به صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بقيادة الدكتور عمرو عثمان مدير الصندوق  بالتعاون مع المحافظة فى تقديم هذه الخدمات بشكل مجانى وسرى للمرضى في ظل تجهيزه بأحدث الإمكانيات الطبية والتأهيلية على أيدى نخبة من الأطباء والمتخصصين فى علاج الإدمان وذلك ضمن المبادرة الإنسانية التي أطلقتها المحافظة فى مايو الماضي تحت عنوان " أسوان بلا إدمان "، ولاقت مشاركة تنفيذية ومجتمعية كبيرة مما ساهم في تحقيق أهدافها بشكل متميز لمحاورها الثلاث الأساسية التي تتمثل فى المكافحة للإتجار ، وتقديم العلاج المجاني المناسب للمدمنين من خلال مركز العزيمة بمدينة أسوان الجديدة ، ومستشفى التكامل بالسد العالي شرق ، والتوعية من أجل رفع الوعى بخطورة المخدرات ، ويتم التعريف بالخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان  رقم 16023 لتلقي العلاج اللازم واستعرض الدكتور عمرو عثمان تجربة صندوق مكافحة الإدمان في الحد من الطلب على المخدرات ، حيث يمثل الصندوق بجمهورية مصر العربية الآلية الوطنية للحد من الطلب على المخدرات من خلال خدمات وقائية وعلاجية عالية الجودة ومبنية على الأدلة العلمية من خلال تنفيذ محاور عمل الخطة القومية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان التي تم إطلاقها تحت رعاية  الرئيس  عبد الفتاح السيسى  وجارى تنفيذها بالتعاون  مع الوزارات والجهات المعنية، من منظور عالمي، حيث تتضمن الوقاية الأولية والتحول من الوعي للوقاية بالمؤسسات التعليمية والشبابية وتنفيذ برامج موجهة للأسرة "الوقاية والاكتشاف المبكر" مع التركيز على المناطق الأكثر عرضة لمشكلة المخدرات وتهيئة بيئة تعليمية ورياضية تُعزز قدرة النشء والشباب على رفض ثقافة تعاطى المواد المخدرة ،لافتا إلى أن صندوق مكافحة الإدمان يمثل الآلية الوطنية للحد من الطلب على المخدرات من خلال خدمات وقائية وعلاجية عالية الجودة ومبنية على الأدلة العلمية، حيث يتم توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وفقا للمعايير الدولية ، وانه خلال أول  9 أشهر من عام 2025  تم توفير الخدمات العلاجية لـ 114717 مريض إدمان " جديد ومتابعة مجانا ووفقا للمعايير الدولية  من خلال مراكز العزيمة التابعة للصندوق أو الشريكة مع الخط الساخن "16023"، والبالغ عددها 35 مركزا متخصصا في 20 محافظة حتى الآن ، بعدما كانت عدد المراكز  لا تتجاوز 12 مركز في 7 محافظات عام 2014 ،كما تم تنفيذ أكثر من  13717 نشاط توعوي متنوع على مستوى محافظات الجمهورية في الجامعات والمدارس ومراكز الشباب والمناطق المطورة " بديلة العشوائيات " وقرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "والميادين العامة لرفع الوعى بخطورة تعاطى وإدمان المواد المخدرة  بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ،كما تمتد تجربة الصندوق ما هو أبعد من العلاج إلى منهجية شاملة لإعادة التأهيل وإعادة الإدماج من خلال الدعم الاجتماعي والنفسي، والتدريب المهني، والتمكين الاقتصادي للمتعافين، والجهود الرامية إلى مكافحة الوصمة الاجتماعية.

