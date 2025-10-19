كتائب القسام تعلن العثور على جثة أحد أسرى الاحتلال خلال عمليات البحث

عثرت كتائب القسام اليوم على جثة أحد أسرى الاحتلال خلال عمليات البحث المتواصلة، وستقوم بتسليمها اليوم في حال كانت الظروف الميدانية مهيأة لذلك.

وأكدت كتائب القسام بأن أي تصعيدٍ صهيونيٍ سيعيق عمليات البحث والحفر وانتشال الجثامين مما سيؤدي لتأخير استعادة الاحتلال لجثث قتلاه.

وفي وقت سابق، أكدت كتائب القسام التزامها التام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وفي مقدمته وقف إطلاق النار في جميع أنحاء قطاع غزة.

وأضافت أنها لا تمتلك أية معلومات عن وقوع أحداث أو اشتباكات في منطقة رفح، مشددةً على أن تلك المناطق تعد «حمراء» وتحت سيطرة قوات الاحتلال، وأن التواصل مع ما تبقّى من مجموعاتها هناك مقطوع منذ استئناف الحرب في مارس الماضي.



وأوضحت الكتائب أنها لا تملك معلومات حول مصير مجاهديها المتواجدين في تلك المناطق سواء كانوا قد استشهدوا أم لا، وبالتالي لا علاقة لها بأي أحداث تُسجّل هناك ولا يمكنها التواصل مع أي من عناصرها في حال بقاء البعض على قيد الحياة.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن عناصر من حركة حماس أطلقوا صاروخًا مضادًا للدبابات باتجاه قوات الجيش في رفح، مضيفا أن سلاح الجو الإسرائيلي بدأ على الفور بتنفيذ هجوم جوي على المنطقة.

وأوضح المتحدث أن الغارات استهدفت عدّة مواقع عملياتية ومنشآت عسكرية تم رصد أنشطة لعناصر حماس فيها، واصفًا الحادث بأنه انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلي سيرد بقوة على هذا الهجوم.

وكشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مصدر أمني إسرائيلي قوله: “بعد تقييم الوضع مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من الواضح أنه ستكون هناك هجمات إضافية ضد حماس”.

وشهدت الأوضاع الميدانية في قطاع غزة، اليوم الأحد، تصعيدًا جديدًا بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس، وسط تبادل الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُبرم مؤخرًا بوساطة دولية.