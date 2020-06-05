إشادة مصرية واسعة بأعمال المجلس الإقليمي للاعبين القادة للأولمبياد الخاص

أشاد لاعبو الأولمبياد الخاص المصري بفعاليات الاجتماع الثاني للمجلس الإقليمي لمداخلات اللاعبين القادة للأولمبياد الخاص الدولي والذى عقد خلال الفترة من ٢ حتي ٥ من يونيه الجاري من خلال المنصة الافتراضية عبر الإنترنت عن طريق منصة زووم الإلكترونية .





عبر الوزير المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري عن سعادته بعقد تلك الاجتماعات الهامة والتي تقام عبر الإنترنت خلال تلك الفترة العصيبة التي يمر بها العالم نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد.





وأشار " محمود " إلي الرعاية الكاملة التي يحظي بها اللاعبون القادة أعضاء المجلس الأقليمي للأولمبياد الخاص من جانب الرئيس الأقليمي للاولمبياد الخاص المهندس أيمن عبد الوهاب والذي يتابع بنفسه أعمال تلك الأجتماعات ويحرص دائما علي التواجد مع اللاعبون ويشارك فيها أفكارهم الجيدة، وكان آخرها باستعراض الرئيس الأقليمي للخطة الاستراتيجية للاولمبياد الخاص ٢٠٢١ - ٢٠٢٥ خلال الاجتماع الذي عقد خلال الأيام الماضية.





وأكد أن أعضاء الرئاسة الأقليمية للأولمبياد الخاص الدولي يبذلون مجهودا كبيرا خلال تلك الفترة بعقد العديد من الفعاليات التي تتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية عبر الانترنت ومنها عقد تلك الاجتماعات التي يشارك فيها اللاعبون القادة من مختلف دول منطقة الشرق الآوسط وشمال أفريقيا والتي من ضمنها مصر.





يذكر أنه شارك في الاجتماع عدد ١٠ دول عربية وشارك من مصر في هذا الاجتماع ٧ لاعبين وهم اللاعبون القادة يوسف رمضان ، عمر بركات ، كريم الزينى ، فريدة حسنى ، هايدى ياسر ، شريف محمد ندى ، مريم عادل عزب ، ورافقهم في الاجتماع ملك حسنى، و طارق محسن مدير برنامج اللاعبين القادة بالاولمبياد الخاص المصري.