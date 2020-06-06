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منوعات

بعد إصابة 3 من أفراد عائلتها.. وفاة طفلة عمرها 7 أعوام بسبب فيروس كورونا

السبت 06/يونيو/2020 - 12:37 ص
طفلة 7 أعوام تلقى
طفلة 7 أعوام تلقى حتفها بسبب فيروس كورونا
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هدير علاء
توفيت طفلة أمريكية في السابعة من عمرها بشكل مأساوي جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بعد أن تسببت العدوى المميتة في إصابتها بتورم في الدماغ ودخولها في غيبوبة.

وأوضح تقرير لصحيفة "مترو" البريطانية أن الطفلة "أوريا موراليس" توفيت في وقت سابق من الأسبوع الجاري في مدينة "دورهام" بولاية "نورث كارولينا" الأمريكية، وتعد هذه هي أول حالة وفاة معروفة لطفلة بسبب "كورونا" في الولاية.


وأضاف التقرير أن والديها وكذلك شقيقتها أصيبوا جميعًا بالعدوى، في حين نُقلت الطفلة إلى مستشفى محلي الشهر الماضي بعد أن بدأت حالتها تسوء؛ ولم يتم الكشف عن التفاصيل المتعلقة بالحالة الصحية لعائلتها.

وتم إنشاء صفحة لجمع التبرعات عبر الإنترنت بهدف مساعدة عائلتها خلال هذه الفترة العصيبة؛ وجاء في آخر تحديث بشأن الوضع الصحي للطفلة، قبيل الإعلان عن وفاتها بفترة وجيزة، أنها تصارع عدوى "كورونا" بالمستشفى، وأن المرض قد تسبب في إصابتها بتورم في دماغها ودخلت في غيبوبة نتيجة لذلك.

وبعد الإعلان عن خبر وفاتها، انهالت التعازي من أقاربها وعدد من معلميها، حتى أن معلمتها في الصف الأول نعتها بكلمات مؤثرة، وأعربت عن صدمتها حيال وفاتها المفاجئة، مؤكدة على أنها مازالت لا تصدق ما حدث، كما وصفتها بأنها كانت ذكية ومتعاونة وعطوفة، وكانت بدون شك طالبة مثالية.
بعد إصابة 3 من أفراد عائلتها.. وفاة طفلة عمرها 7 أعوام بسبب فيروس كورونا
بعد إصابة 3 من أفراد عائلتها.. وفاة طفلة عمرها 7 أعوام بسبب فيروس كورونا
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