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أخبار البلد

اليوم.. بدء أول يوم عمل لـ 161 قيادة محلية جديدة بالمحافظات

السبت 06/يونيو/2020 - 02:16 ص
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
يتوجه 161قيادة محلية جديد،اليوم السبت الي تولي مناصبهم الجديدة ،والتي اجريت يوم الخميس الماضي في اكبر حركة محليات جديدة اجريت في عام 2020.

ووجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية،  المحافظين بضرورة قيام القيادات المحلية المنقولة والجديدة بالتواجد في المحافظات المنقولة اليها لسرعة تولي مهام عملها.


وكلف  اللواء محمود شعراوي، القيادات المحلية الجديدة، بعدة ملفات اهمها بذل أقصي جهد خلال المرحلة الحالية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء في ازالة التعديات علي أراضي وأملاك الدولة ومنع مخالفات البناء والأهتمام بأعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والتراكمات والتعقيم ومتابعة الإجراءات الاحترازية للحد من  فيروس كورونا المستجد. 

بالاضافة حل مشكلات المواطنين اليومية وأعمال الرصف والإنارة والتشجير.

وشددعلي اجراء الجولات الميدانية والنزول للشارع و التواجد بين المواطنين لسماع مشكلاتهم بصورة دائمة والعمل على حلها.

واكد على أن الإستماع لشكاوى المواطنين وسرعة حلها معيار رئيسي في تقييم قيادات الإدارة المحلية للحصول على رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.



وتتضمن حركة المحليات الجديدة حوالي ١٦١ قيادة تضم ١٣ سكرتير عام و٧ سكرتير عام مساعد و ١٤١ رئيس مركز ومدينة وحي ٨٩ رئيس مركز ومدينة و٤٧ رئيس حي و٥ ندب بديوان عام المحافظة،و ٦٠ قيادة تم تعيينها ضمن اجراءات إعلان الوزارة رقم 2 لسنة 2019.
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