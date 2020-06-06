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أخبار العالم

اسيادك وتاج رأسك.. إعلامية كويتية تقصف جبهة قطري تطاول على مصر ودول المقاطعة

السبت 06/يونيو/2020 - 06:15 ص
صدى البلد
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ميس رضا
ردت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد على الحملة الممنهجة التى تم بثها خلال الساعات القليلة الماضية داخل الكويت عبر رسائل واتساب منسوبة لشخص مجهول تحمل في مضمونها إساءة لكل من مصر والكويت والسعودية والإمارات .


وأوضحت "الرشيد"، في رسالة بثتها عبر صدى البلد ، أن حملات التطاول الممنهجة ضد مصر ودول الخليج والتى تزايدت بشكل ملحوظ مؤخرا ورائها دولة قطر التى تدفع عناصرها المأجورة داخل الكويت وخارجها بهدف بث الفرقة وخلق الإثارة والبلبة، لافتة إلى أن المهاترات التى بثت هى لقطري الجنسية يزعم بأنه شخص ذو منصب حساس وتزامنت مع الذكرى الثالثة للمقاطعة العربية لدولة قطر التى غردت خارج السرب وارتمت في أحضان تركيا وإيران وقامت بإيواء ودعم جماعات إرهابية على أراضيها.

ووجهت الرشيد رسالة شديدة إلى المأجور القطري قائلة" الدول التى أخطأت بحق شعبها وقيادتها هم اسيادك وتاج رأسك .. خاب مسعاك مثل دولتك وقناتكم الجزيرة قناة الإفك والكذب " 

وحذرت الإعلامية الكويتية، من خطورة وسائل التواصل الاجتماعي والتى أصبحت سلاح إلكتروني تستخدمه دول ومخابرات معادية في هدم علاقات دول من خلال عناصرها مدفوعة الأجر من الإخوان وأتباعهم وكل من يدور في فلكهم، لافتة إلى أن المعركة التى يواجهها العالم حاليا معركة وعي تخلو من السلاح .
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