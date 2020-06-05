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خبير إستراتيجي: قطر تسببت في زيادة الجفاء العربي الخليجي تجاهها.. فيديو

الجمعة 05/يونيو/2020 - 03:44 م
المركز العربي للدراسات
المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية
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نورهان رأفت
أكد الدكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية، أنه بعد مرور 3 سنوات على مقاطعة  الرباعي العربي على رأسهم مصر لقطر، لم يحدث أي تغيير في سياسات قطر.

وأضاف محمد صادق إسماعيل عبر مداخلة سكايب لـ فضائية إكسترا نيوز، أنه لا جديد سوى زيادة الجفاء بينها وبين دول الخليج العربي، خلال سنوات المقاطعة.

وأشار مدير المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية إلى أن السياسات القطرية لا تصب في المصلحة العربية، ولكنها تصب في مصلحة تركيا وإيران.

وأوضح إسماعيل أن تركيا زادت تجارتها مع قطر بنسبة 35% مما يوضح مشاركتهم معا في القرارات السياسية، ومن جانب أخر كانت تحلم إيران أن يكون لها قدم في الجانب العربي، وقطر ساعدتها على ذلك.

وتابع إسماعيل أن تركيا وإيران كانوا دائما على النقيض السياسي، ولكن قطر أستطاعت أن تحدث معجزة في توفيق مصالحهما معا، وعلى جانب آخر زادت من حدة الجفاء الخليجي.
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