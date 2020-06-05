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خبير: قطر تحاول تصدير صورة للعالم بعدم تضرر اقتصادها.. فيدو

الجمعة 05/يونيو/2020 - 02:58 م
أستاذ إقتصاد سياسي
أستاذ إقتصاد سياسي
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نورهان رأفت
قال الدكتور محمود عنبر أستاذ الإقتصاد السياسي بجامعة أسوان، إن قطر تمارس دورا سياسيا متناقضا، من جانب تقول أنها ضحية ولا تستحق المقاطعة وعلى جانب أخر ترفض التراجع عن سياستها.

وأضاف محمود عنبر خلال مداخلة عبر سكايب لـ فضائية إكسترا نيوز، أن مستوى الدين العام لقطر سواء الداخلي أو الخارجي، يتم حسابه من ناتج الدخل المحلي لدولة قطر، ولا يقاس بشكل عشوائي.

وأشار أستاذ الاقتصاد السياسي إلي أن قطر تأثرت أقتصاديا لحد كبير، خاصة في الربع الأخير من 2019، يصل 2.3 نسبة العجز ، وهو الأسوأ علي مدار أربع سنوات.

وأوضح عنبر أن قطر تحاول فقط تصدير صورة خارجية للعالم بأنها ليست متضررة على عكس ما تعاني منه، وهو مالا يخفي حقيقة الأمور.

وتابع أنه منذ بدء المقاطعة العربية لها، العملة القطرية تأثرت بشكل كبير، إلي جانب سعر صرف العملات الأجنبية.

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