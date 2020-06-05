ضاحي خلفان لـ الإخوان: قطر سهلت هروب قاتل المبحوح.. ولا تلقوا بقاذوراتكم علينا

أكد نائب رئيس الشرطة والأمن العام فى دبى، ضاحي خلفان، أن قطر سهلت هروب قاتل القائد العسكري لحماس، محمود المبحوح.





وقال خلفان في سلسلة من التغريدات على حسابه بموقع "تويتر": "يسألونني عن قاتل المبحوح.. سبق وإن قلت أنه فر إلى مركز المخابرات الإسرائيلية في قطر..ومن هناك أمن له المغادرة".













وأضاف: "قلت أن الضالع في قتل المبحوح الفلسطيني.. فلسطيني.. على من تتكلمون انتم يا مسودين الوجوه.. والله سنظل أشرف منكم".





وأشار إلى أن الذي نصب الفخ للفلسطيني هو فلسطيني مضيفا: "والإسرائيليين كانوا مش عارفينه المبحوح.. لا ترموا بالقاذورات بتاعتكوا علينا".





واختتم تغريداته بالقول: "النجس لا يرم علينا نجاسته".