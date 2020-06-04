ضاحى خلفان: الإخوان سعوا لضرب الأمة العربية في كيانها القومي

نشر ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام السابق في دبي، تغريدات جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".









عبر التاريخ في الوطن العربي كانوا الاخوان يستخدمون من قبل اطراف كأداة لضرب الامة العربية في كيانها القومي...او لمحاربة طرف اسلامي آخر...دمى..تحرك". وكتب ضاحى خلفان فى تغريدته قائلًا:"









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وكان قد صرح خلفان أنه يمكن لأردوغان أن يبسط نفوذه على بلد كقطر لكن يستحيل أن يفرض نفوذه على شعب كالشعب الليبي. وقال: "أنا واثق أن ليبيا لن تكون مستعمرة تركية مثل قطر".







وأكد القائد العام السابق لشرطة دبي تمنيه أن يري جميع البلاد العربية بخير حيث قال: من منا لا يريد ان يرى بلدا عربيا في خير....امنيتي ان ارى كل اوطانا من موريتانيا الى صنعاء الناس في رفاهية وتقدم وازدهار...لكن اوضاع كهذه الاوضاع تركها كارثة..اليس فيكم رجلا رشيدا



