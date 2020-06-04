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أخبار العالم

ضاحى خلفان: الإخوان سعوا لضرب الأمة العربية في كيانها القومي

الخميس 04/يونيو/2020 - 10:55 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام السابق في دبي، تغريدات جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".


وكتب ضاحى خلفان فى تغريدته قائلًا:"عبر التاريخ في الوطن العربي كانوا الاخوان يستخدمون من قبل اطراف كأداة لضرب الامة العربية في كيانها القومي...او لمحاربة طرف اسلامي آخر...دمى..تحرك".


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وكان قد صرح خلفان أنه يمكن لأردوغان أن يبسط نفوذه على بلد كقطر لكن يستحيل أن يفرض نفوذه على شعب كالشعب الليبي. وقال: "أنا واثق أن ليبيا لن تكون مستعمرة تركية مثل قطر".


وأكد  القائد العام السابق لشرطة دبي تمنيه أن يري جميع البلاد العربية بخير حيث قال: من منا لا يريد ان يرى بلدا عربيا في خير....امنيتي ان ارى كل اوطانا من موريتانيا الى صنعاء الناس في رفاهية وتقدم وازدهار...لكن اوضاع كهذه الاوضاع تركها كارثة..اليس فيكم رجلا رشيدا

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