"الزراعة": مصر تحتل المركز الـ15 عالميا فى إنتاج القمح بإجمالي 10 ملايين طن

أكد رئيس الحملة القومية للنهوض بالقمح بوزارة الزراعة، إبراهيم عبد الهادي، أن إجمالي الكميات الموردة من القمح خلال العام الحالي ارتفع بنسبة 16%، ليصل إلى أربعة مليون طن، مقارنة بـ 3.4 مليون طن خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 530 ألف طن.



وقال عبدالهادي، في مداخلة هاتفية للقناة "الأولى"، اليوم الخميس، "إن الدولة تسير وفق خطوات حثيثة ومتقدمة للتوسع في زراعة القمح وتحقيق أعلى معدلات إنتاجية ممكنة، بهدف تقليل فجوة الاستيرادية وتحقيق أكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي"، لافتا إلى أن مصر احتلت المركز الـ15 على مستوى العالم في إنتاج القمح بحوالي 10 مليون طن، والمركز الثاني في محصول إنتاج الفدان الواحد.



وأضاف أن وزارة الزراعة تقوم بجهود كبيرة لإحداث نقلة نوعية في إنتاجية محصول القمح للموسم الحالي، من خلال حزمة التوصيات الفنية التي تتبناها الوزارة، بالإضافة إلى الأصناف الحديثة عالية الإنتاجية المتأقلمة مناخيا مع الظروف الجوية.



وأشار إلى أن الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح التابعة للوزارة والممولة من برنامج التنمية الزراعية وأكاديمية البحث العلمي التابع لوزارة التعليم العالي، قدمت نموذج الحقول الإرشادية النموذجية على مستوى الجمهورية لمساعدة المزارعين، بالإضافة إلى التقاوي المجانية التي توفرها الدولة، والدعم الفني من الباحثين، والندوات الإرشادية في كل قري مصر.