فضيحة جديدة.. تسجيل مسرب لحمد بن جاسم يكشف تورط قطر في دعم الإرهاب داخل ليبيا.. فيديو

كشف المعارض القطري البارز، خالد الهيل، مساء أمس الجمعة، عن فضيحة جديدة لقطر ورئيس وزرائها السابق، حمد بن جاسم، يؤكد مدى تورط بلاده في دعم الإرهاب داخل ليبيا وزعزعة استقرارها.





ونشر الهيل، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" مقطع صوتي لبن جاسم وهو يتحدث مع أحد الأشخاص عن "دعم ليبيا" بشكل ساخر، حيث قال: "نحن متهمون بأننا متواطئين مع ليبيا".





ثم يعترف بن جاسم في التسجيل الصوتي بأن قطر منبوذة من دولٍ عديدة ، حيث قال: "بالفعل نحن منبوذون من الدول الكبيرة ونحن دولة صغيرة، لكن ليبيا تقف معنا، واعتقد أن الدول ذات وجهات النظر المتراقبة هي التي يجب أن تتدخل في الوطن العربي".





وقال الهيل تعليقًا على التسجيل المسرب: "كما وعدت حمد بن جاسم قبل قليل وبمناسبة تغريدته عن ليبيا .. تسريب "حلو اللسان خبيث المقاصد" يكشف مدى خبث نظام قطر حيث يدعون محبة ليبيا وأول من يغدر بها كما سوريا وغيرها وواثق ان شعب ليبيا واعي ويرفض تملقهم".