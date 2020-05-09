قطر تدافع عن جرائم تركيا في ليبيا

جددت قطر دعمها لحكومة الوفاق الليبية والدور الإرهابي الذي تقوم به تركيا في ليبيا، منتقدة ردود الأفعال الدولية ضد حليفتها تركيا.





ووصف وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثان الأوضاع في ليبيا بـ"المتدهورة"، وذلك خلال ندوة افتراضية عن طريق الفيديو كونفرانس استضافها معهد السياسات الخارجية في جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، الذي تموله الدوحة.





وانتقد الوزير القطري ما وصفه بـ التناقض الدولي في التعامل مع الأزمة الليبية، زاعما أنه بعد صمت طويل عن التدخلات الخارجية في ليبيا، ظهرت ردود فعل دولية ضد تدخل تركيا هناك فقط، وفقا لصحيفة "الشرق" القطرية.





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وأكد آل ثان دعم دولة قطر حكومة الوفاق التي تستخدم الميليشيات لارتكاب الجرائم ضد الجيش الليبي، مدعيًا أن اتفاق الصخيرات هو السبيل الوحيد لتحقيق انتقال سلس للسلطة في البلاد.





ويواصل النظام التركي نقل الأسلحة إلى الميليشيات في ليبيا حيث كشفت تقارير حديثة عن وصول طائرات تركية إلى جبوب افريقيا بحجة نقل مساعدات طبية، لكنها عادت محملة بشحنات من الأسلحة التي تم نقلها بعد ذلك إلى المرتزقة المواليين لتركيا في ليبيا وسوريا.



