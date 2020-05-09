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أخبار العالم

قطر تدافع عن جرائم تركيا في ليبيا

السبت 09/مايو/2020 - 11:16 م
وزير خارجية قطر ينتقد
وزير خارجية قطر ينتقد التعامل الدولي مع تركيا في أزمة ليبيا
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قسم الخارجي
جددت قطر دعمها لحكومة الوفاق الليبية والدور الإرهابي الذي تقوم به تركيا في ليبيا، منتقدة ردود الأفعال الدولية ضد حليفتها تركيا.

ووصف وزير الخارجية القطري  محمد بن عبدالرحمن آل ثان الأوضاع في ليبيا بـ"المتدهورة"، وذلك خلال ندوة افتراضية عن طريق الفيديو كونفرانس استضافها معهد السياسات الخارجية في جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، الذي تموله الدوحة.

وانتقد الوزير القطري ما وصفه بـ التناقض الدولي في التعامل مع الأزمة الليبية، زاعما أنه بعد صمت طويل عن التدخلات الخارجية في ليبيا، ظهرت ردود فعل دولية ضد تدخل تركيا هناك فقط، وفقا لصحيفة "الشرق" القطرية.

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وأكد آل ثان دعم دولة قطر حكومة الوفاق التي تستخدم الميليشيات لارتكاب الجرائم ضد الجيش الليبي، مدعيًا أن اتفاق الصخيرات هو السبيل الوحيد لتحقيق انتقال سلس للسلطة في البلاد.

ويواصل النظام التركي نقل الأسلحة إلى الميليشيات في ليبيا حيث كشفت تقارير حديثة عن وصول طائرات تركية إلى جبوب افريقيا بحجة نقل مساعدات طبية، لكنها عادت محملة بشحنات من الأسلحة التي تم نقلها بعد ذلك إلى المرتزقة المواليين لتركيا في ليبيا وسوريا.

بينما رصدت تقارير أخرى استخدام تركيا للمراهقين في القتال في ليبيا، حيث يقوم النظام التركي  بتجنيد  أطفالا ما بين 15 و16 عامًا حيث يتمن تدريبهم على القتال واستخدام السلاح في معسكرات مخصصة للمراهقين، مقابل 3 آلاف دولار للفرد.
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