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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. شاهد الفيديو المحذوف لترامب على تويتر.. وامنع التطبيقات من تتبع موقعك الجغرافي بخطوات سهلة

السبت 06/يونيو/2020 - 08:13 ص
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بـ "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:


كشفت تسريبات جديدة عن مواصفات جديدة لجهاز هواوي Huawei اللوحي المرتقب، وتظهر الصور المسربة في الصين أن حاسب MediaPad C3، يشبة بصورة كبيرة حاسب MatePad T8، الذي أعلنت عنه الشركة الصينية بداية العام الجاري. 


أزالت شركة تويتر Twitter، مرة أخرى تغريدة جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتى تحتوي على مقطع فيديو نشرته حملته الرئاسية أمس، معللة ذلك بأن الفيديو ينتهك حقوق الطبع والنشر.


يستطيع الهاتف الذكي تتبع تحركات أينما كنت في هذه اللحظة، حيث تستخدم جميع الهواتف الذكية نظام تحديد المواقع العالمي GPS، وقد سارت فيما بعد ميزة تتبع الموقع خاصية أساسية في بعض تطبيقات هواتف أندرويد وآيفون، والتي تأتي مدمجة أيضًا داخل أنظمة تشغيلها، وبينما تعد ميزة تتبع الموقع أمرا مفيدا لمعرفة الاتجاهات والطرق وأماكن المطاعم القريبة منك، إلا أنها قد تكون ميزة لها ضررها في نفس الوقت.


رب ضارة نافعة، تنطبق هذه المقولة على تعامل شركات الهواتف الذكية مع جائحة تفشي فيروس كورونا المستجد COVID-19، والذى انعكس بشدة على تجربة استخدام الهواتف الذكية و وسائل التواصل الاجتماعى، وبسبب تحديد إقامة الملايين فى منازلهم أصبحت الهواتف وأجهزة الكمبيوتر هى المتنفس الوحيد للملايين.


فرضت هيئة المنافسة والإحتيال الأسترالية غرامة على شركة سونى اليابانية عملاق صناعة التكنولوجيا فى العالم، بقيمة 2.4 مليون دولار بسبب سياسة إسترجاع المنتجات غير القانونية في أستراليا.


أعلنت شركة موتورولا الصينية عن إطلاق أحدث إصدارات هواتفها الذكية رسميًا، وهى  Moto G Fast  و  Moto E، التى تأتى ضمن الفئة المتوسطة التى تجعلها تحصد حصة كبيرة في سوق الهواتف الذكية بالولايات المتحدة الامريكية .


يواجه العديد من مستخدمى الهواتف الذكية مشكلة فى تأمين الحسابات الالكترونية وحفظ كلمات المرور"باسورد" الخاصة، حيث ظهرت مخاوف أمنية حول بعض التطبيقات التى تشكل خطرًا على خصوصية الأشخاص مثل ثغرة تطبيق مكالمات الفيديو الشهير زووم Zoom.


تعد منصة إنستجرام Instagram المملوكة لشركة فيسبوك الأمريكية واحدة من وسائل التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية ونجاحًا فى العالم لتبادل ونشر الصور، ولكن في بعض الأحيان يحتاج المصورون المحترفون إلى زيادة حقوق الملكية للصور الخاصة به.
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