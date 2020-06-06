أخبار العلوم والتكنولوجيا.. شاهد الفيديو المحذوف لترامب على تويتر.. وامنع التطبيقات من تتبع موقعك الجغرافي بخطوات سهلة

أعلنت شركة موتورولا الصينية عن إطلاق أحدث إصدارات هواتفها الذكية رسميًا، وهى Moto G Fast و Moto E، التى تأتى ضمن الفئة المتوسطة التى تجعلها تحصد حصة كبيرة في سوق الهواتف الذكية بالولايات المتحدة الامريكية .







