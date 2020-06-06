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تكنولوجيا

لهواتف أندرويد..Dropbox تطلق تطبيقًا لإدارة كلمات المرور

السبت 06/يونيو/2020 - 06:07 ص
لهواتف أندرويد..Dropbox
لهواتف أندرويد..Dropbox تطلق تطبيقًا لإدارة كلمات المرور
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قسم التكنولوجيا
يواجه العديد من مستخدمى الهواتف الذكية مشكلة فى تأمين الحسابات الالكترونية وحفظ كلمات المرور"باسورد" الخاصة، حيث ظهرت مخاوف أمنية حول بعض التطبيقات التى تشكل خطرًا على خصوصية الأشخاص مثل ثغرة تطبيق مكالمات الفيديو الشهير زووم Zoom.

ويؤدي استخدام كلمة المرور المتشابهة لعدة حسابات إلى سهولة اختراقها في ظل وجود العديد من المخاطر الأمنية ومخترقي الحسابات، وكان لابد من تواجد حل لهذه المشكلة.

وبحسب موقع ذا فيرج التقنى، كشفت شركة "دروب بوكس" الأمريكية المتخصصة في خدمات التخزين السحابي عبر الإنترنت عن تطبيق جديد، يسمى Dropbox Passwords لحفظ كلمات المرور وتشفيرها ليصعب الوصول إليها.

وأوضحت منصة دروب بوكس أن تطبيق Dropbox Passwords  يتيح للمستخدمين تخزين كلمات المرور الخاصة "الباسورد " وحفظها في مكان واحد، بالإضافة الى دعم خاصية المصادقة الثنائية عند فتح التطبيق.

كما يدعم  تطبيق  Dropbox الجديد خاصية تشفير لكلمات المرور بحيث يقوم بحفظ الـ Password أثناء تصفح الإنترنت، وهذة الميزة موجودة فى معظم تطبيقات المنافسة مثل Dashlane و LastPass و 1Password.

ويتوفر الآن الإصدار التجريبى لتطبيق Dropbox Password لجميع الأجهزة التى تعمل بنظام تشغيل أندرويد، وذلك من خلال متجر التطبيقات الشهير جوجل بلاى.
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