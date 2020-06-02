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تكنولوجيا

سوني تؤجل مؤتمر جهاز الألعاب بلاي ستيشن 5

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 11:49 م
سوني تؤجل مؤتمر جهاز
سوني تؤجل مؤتمر جهاز الألعاب بلاي ستيشن ٥
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أ ش أ
أعلنت شركة "سوني" اليابانية، عملاق صناعة أجهزة الإلكترونيات الاستهلاكية، تأجيل موعد مؤتمر جهاز الألعاب الرقمية "بلاي ستيشن 5" الذي كان مقررا له الرابع من يونيو الحاري، إلى أجل غير مسمى، بسبب الاحتجاجات الحالية التي تشهدها العديد من المدن والولايات الأمريكية.

وقالت الشركة – عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" - إنها ومع تفهمها لتحمس محبي الألعاب حول العالم لرؤية ألعاب "بلاي ستيشن ٥"، لا تشعر أن الوقت مناسب الآن للاحتفال. 

وكانت "سوني" تعتزم إطلاق مؤتمرها لتقديم نظرة أولى لألعاب "بلاي ستيشن ٥" الجديدة والذي كان من المزمع أن يستمر لمدة ساعة، قبل طرح أجهزة الألعاب "بلاي ستيشن ٥" خلال موسم الإجازات. 

ويأتي قرار "سوني" بعد خطوة مماثلة بتأجيل شركة الألعاب الرقمية "إي أيه" لمؤتمر إطلاق لعبتها "ميدان إن إف إل ٢١"، وكذلك قرار "جوجل" تأجيل إعلان النسخة التجريبية لمنصة تشغيل "أندرويد ١١".
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