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محافظات

محافظ الجيزة: إنشاء وحدة السكان لتسريع الاستجابة المحلية في مواجهة القضية السكانية

السبت 06/يونيو/2020 - 02:13 م
محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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محمد الصاحي - أحمد زهران
أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عن تأسيس وإنشاء وحدة السكان لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بالمحافظة والوقوف على تطورات الموقف السكاني وتداعياته، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بإعداد كوادر محلية مدربة على إدارة البرنامج السكاني بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة، إضافة إلى تقييم المؤشرات العامة للقضية السكانية ودعم متخذي القرار لضبط معدل النمو السكاني بالتنسيق مع المجلس القومي للسكان والجهات الشريكة من خلال المتابعة المستمرة، إلى جانب تجميع البيانات وإنشاء نظام ولوحة معلوماتية وإعداد تقارير وتحديد المعوقات لتلافيها لموافاة المنسق المركزي بها لرفعها إلى اللجنة الوزارية للبت فيها.


وأكد المحافظ دعم المجلس الإقليمي للشباب المتطوع من المحافظة للمشاركة في اتخاذ القرار وتسريع الاستجابات لمعالجة الفجوات ورصد المشاكل السكانية ومعوقات التنفيذ وتقديم مقترحات بالحلول.


وقال إن الوحدة السكانية بالمحافظة قامت بالمشاركة في المشروع من خلال ورشة عمل فيديو كونفراس بالتنسيق بين شركاء العمل مع  الوزارات والهيئات والواحدات السكانية بمحافظات "القليوبية -  المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا" للاستفادة من التجارب ونتائج المشروع التي تهدف إلى مواجهة القضية السكانية.


كما وجه المحافظ بتفعيل دور الوحدة بالشكل الأمثل بالتنسيق مع المديريات والوحدات المحلية، وذلك لما لها من أهمية بالغة في المتابعة الدورية لمعدلات الزيادة السكانية.
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