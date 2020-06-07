قبلات وأحضان.. جلسة تصوير لـ نادين نسيب نجيم مع ابنتها

شاركت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم متابعيها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، مجموعة من الصور تجمعها بابنتها.









وظهرت النجمة اللبنانية وهي تقبل ابنتها في جلسة تصوير حملت طابع الحميمة بين الأم وابنتها، وعلقت علي الصور قائلة: "صباح الخير صباح الحب والحنان بآخر صورة البوسة رح تطلع من تاني خد طب كتير طيب خدّها بدوب الله يحميها و يحمي ولادكم".





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واستأنفت نادين نسيب نجيم تصوير مسلسلها " النقيب سما" بعد توقف تصوير استمر لاكثر من شهرين بسبب انتشار وباء فيروس كورونا، حيث كان من المقرر عرضه في موسم السباق الرمضاني.



