AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

قبلات وأحضان.. جلسة تصوير لـ نادين نسيب نجيم مع ابنتها

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:19 م
نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم
Advertisements
شروق ابراهيم
شاركت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم متابعيها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، مجموعة من الصور تجمعها بابنتها. 


وظهرت النجمة اللبنانية وهي تقبل ابنتها في جلسة تصوير حملت طابع الحميمة بين الأم وابنتها، وعلقت علي الصور قائلة: "صباح الخير صباح الحب والحنان بآخر صورة البوسة رح تطلع من تاني خد طب كتير طيب خدّها بدوب الله يحميها و يحمي ولادكم". 

اقرأ أيضا 

واستأنفت نادين نسيب نجيم تصوير مسلسلها " النقيب سما" بعد توقف تصوير استمر لاكثر من شهرين بسبب انتشار وباء فيروس كورونا، حيث كان من المقرر عرضه في موسم السباق الرمضاني. 

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب نادين نسيب نجيم الفنان السوري قصي خولي في ثاني تعاون بينهما بعد مسلسل " خمسة ونص". 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمكياج ناعم.. نادين نجيم تتألق في أحدث إطلالة لها

نادين نسيب نجيم تعلن عن تأجيل عرض مسلسلها الرمضاني

نفرتيتي.. نادين نسيب نجيم تسحر متابعيها بإطلالة جديدة

بفيديو تيك توك مع أحمد السقا.. نادين نجيم تشعل إنستجرام

بالسيلفي.. نادين نجيم تبرز أنوثتها داخل سيارتها

باليورو.. سعر حذاء نادين نجيم فى برنامج اغلب السقا

ترشيحاتنا

يبدأ حجزها اليوم.. شروط ومناطق شقق الإعلان الـ13 لمحدودي الدخل

الحكمة من نزول سورة التوبة بدون بسملة

في عيد ميلاد راغب علامة .. تعرف على عمره الحقيقي وعدد زيجاته

بعد وفاته.. نجل زيزو نتانة يروي قصة نجاح ملك الكبدة..فيديو

بعد إصابة كريم قاسم بـ كورونا.. ريهام حجاج تتبرأ من حفل الجونة

مي الغيطي تحتفل بتخرجها من الجامعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأصحاب الجيوب الأنفية.. 5 طرق فعالة للتخلص من انسداد الأنف

كوب على الريق .. مشروب سريع لـ علاج التهاب الحلق وتقوية المناعة

بعد التخفيضات الأخيرة.. أسعار ومواصفات بيجو 2008 peugeot .. صور