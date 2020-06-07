نادين نجيم تتعرض لموقف محرج في حفل زفاف صديقتها .. فيديو

ظهرت نادين نجيم فى أحد الفيديوهات التى يتداولها جمهورها عبر تويتر، وهى تضحك أثناء الصلاة المقدسة خلال مراسم زفاف أحد صديقاتها، وهو ماوضعها فى موقف محرج وجعل العروس تضحك معها.

كانت نادين نجيم وجهت رسالة إلى إليسا، بعد طرحها أغنية "قهوة الماضي".

وكتبت عبر حسابها على تويتر:"الف مبروك الأغنية الجديدة ... رجعتيني لأيام القهوة مع بيي الله يرحمه الصبح بكير قبل ما نروح عل جامعة والشغل.

وتابعت:" كانت احلى أيام وشو طيبة كانت هل قهوة من أيديه ... عطول أغانيكي بيلمسوا فينا مشاعر مدفونة وحنين للحظات قديمة ... #قهوة_الماضي

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