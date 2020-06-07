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تكنولوجيا

جوجل تعيد إحياء +Google بإطلاق منصة Currents

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:11 م
خدمة Google Currents
خدمة Google Currents
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شيماء عبد المنعم
أطلقت شركة Google جوجل الأمريكية، منصة اجتماعية جديدة تسمي Currents، وهي أداة بديلة ستحل محل موقع Google+، وستكون الخدمة الجديدة متاحة اعتبارا من 6 يولوي القادم لمستخدمي G Suite فقط.

ووفقا لما ذكره موقع "digitalinformationworld"، كانت شركة جوجل قد أغلقت شبكتها الاجتماعية Google+، في شهر أبريل 2019، بعد فترة طويلة من الفشل، حيث لم تحقق المنصة النجاح المتوقع لها، وكبديل لها للمنافسة في هذا المجال طورت جوجل خدمة Google Currents.


وسيتم نقل جميع مستخدمي جوجل بلس، إلى منصة Currents، والتى تشبه إلى حد كبير موقع +Google، ولكن مع واجهة مستخدم حديثة تركز على الإنتاجية، إلى جانب توفير مزايا إضافية لتبادل الأفكار مع الموظفين وجمع المدخلات من خلال مناقشات هادفة ومركزة حول الموضوعات التي تهم المؤسسة.

كما ستحل الشبكة الاجتماعية المعاد تجديدها تعد مكان +Google لأجهزة أندرويد وiOS، والذي لن يكون مدعوما بعد الآن، ولن يكون من الممكن بعد حلول 6 يوليو 2020 إلغاء الاشتراك في Google Currents أو العودة إلى جوجل بلس.

وأوضحت جوجل أنه سيتم نقل المستخدمين وجميع المحتوى المحفوظ على Google Drive، إلى Google Currents، تلقائيا بعد أن تصبح متاحة بشكل عام في 6 يوليو 2020، وقد يستغرق ذلك ما يصل إلى 5 أيام.
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