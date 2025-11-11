قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

رافعين أعلام مصر.. إقبال كثيف على لجنة أتريس بمنشأة القناطر

الناخبين أمام مدرسة أتريس
الناخبين أمام مدرسة أتريس
محمود نوفل

توافد عشرات الناخبين بأعلام مصر على لجنة مدرسة أتريس التابعة لمنشأة القناطر بالدائرة 12 بالجيزة، والتي تضم كلا من “منشأة القناطر وأوسيم والوراق”، للإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم في مجلس النواب.

وبدأت مراكز الاقتراع في منشأة القناطر التابعة للدائرة الـ 12 بمحافظة الجيزة، ومقرها مركز قسم شرطة منشأة القناطر، ومكوناتها الإدارية “مركز أوسيم - قسم الوراق - مركز منشأة القناطر”، فتح أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباح أمس، الاثنين 10 نوفمبر، لاختيار 4 مرشحين فردي وقائمة واحدة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت أسماء المرشحين بالنظام الفردي لانتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الأولى.

وتأتي الدائرة الـ 12 بمحافظة الجيزة، ومقرها مركز / قسم شرطة منشأة القناطر، ومكوناتها الإدارية "مركز أوسيم - قسم الوراق - مركز منشأة القناطر"، حيث يتنافس فيها 28 مرشحاً فردياً على 4 مقاعد.

ونرصد لكم أسماء مرشحي الفردي بدائرة أوسيم والوراق ومنشأة القناطر، وهي ضمن دوائر الجيزة، والتي تجري فيها الانتخابات ضمن المرحلة الأولى، حيث جاءت أسماء المرشحين كالتالي:

علي سمير رجب عبد المجيد صبيح، وشهرته "علي سماح صبيح"، ابن قرية الجلاتمة، مرشح حزب مستقبل وطن، رمز القلم.

مجدي محمد محمد علي الطويل، وشهرته "مجدي الطويل"، ابن قرية الحسانيين، مرشح حزب حماة الوطن، رمز التاج.

طارق سيد توفيق عبد السلام الطويل، وشهرته "طارق الطويل"، ابن قرية شنباري، مرشح حزب الشعب الجمهوري، رمز الصاروخ. 

ياسر مشحوت أحمد عرفة، وشهرته "المستشار ياسر عرفة"، ابن قرية أتريس، مرشح حزب الوفد، رمز النخلة. 

عيد عبد الهادي ربيع سلام، وشهرته "الدكتور عيد عبد الهادي"، ابن بشتيل، مرشح حزب الحرية، رمز الشمس.

حبيب عادل أحمد سيد أحمد، وشهرته حبيب السنان، ابن قرية البراجيل، مرشح حزب المحافظين، رمز بوكيه ورد.

كما ضمت الأسماء أيضا كلا من: محمد محمود عبدالعزيز الديب، وشهرته "محمد الديب"، ابن قرية وردان، مستقل، رمز الأسد ومصطفى محمد إبراهيم سالمان، وشهرته "مصطفى جعفر سالمان"، ابن الوراق، مستقل، رمز الصقر، وأحمد محمد حسنين خالد، وشهرته "المستشار أحمد خالد"، ابن أوسيم، مرشح حزب المؤتمر، رمز السيف، ومحمد عبد العزيز إبراهيم عبود، وشهرته “العميد محمد عبود”، ابن قرية أبو غالب، مستقل، رمز الكف، وكذلك ناصر محمود السيد مقلد، وشهرته "المستشار ناصر مقلد"، ابن قرية أبو غالب، مستقل، رمز المدفع، وأميمة عبدالسلام محمود عبد الحليم أبو جريدة، وشهرتها "الصحفية أميمة أبو جريدة" بنت القيراطيين، مستقل، رمز الهدهد، وحسام عبد العزيز صالح محمد أمين، ابن قرية القطا، مستقل، رمز الحوت، والسيد يوسف عبد الله سالم، مستقل، رمز القلم الحبر.

وشملت قائمة الأسماء أيضا كلا من: عمرو خيرى أنيس السيد عزام، ابن الوراق، مستقل، رمز الآلة الحاسبة، وأحمد محمود أحمد سيد أحمد، وشهرته "أحمد محمود سليم"، مستقل، رمز الساعة، وتامر عبد العاطي عبد الغني عتمان، وشهرته "تامر عتمان"، ابن قرية نكلا، مستقل، رمز نظارة مكبرة، ومحمود محمد عبد الموجود سيد أحمد، وشهرته "محمود التراس"، ابن أم دينار، مرشح حزب حقوق الإنسان والمواطنة، رمز الشجرة، وحسام الدين حمدي محمد محمد تامر، وشهرته "حسام عميرة"، ابن الوراق، مستقل، رمز بندقية صيد، وعمرو إبراهيم إمام إبراهيم، ابن قرية سقيل، مستقل، رمز المنزل، وبدوي أحمد بدوي أبو رواش، وشهرته "أشرف بدوى"، ابن الوراق، مستقل، رمز الفراشة، ومحمد سيد سعد مرداش، وشهرته "محمد الخولي"، ابن الوراق، مستقل، رمز الديك. 

ورزق مبروك حمزة مبروك، ابن البراجيل، مرشح حزب مصر الحديثة، رمز مصباح كهربائي، ومحمد عاطف عبد الواحد أبو زينة، ابن المنصورية، مستقل، رمز النجفة. 

وجمال صبرة محمد حجازى خالد، وشهرته "جميل حجازي خالد"، ابن أوسيم، مستقل، رمز التمساح، وأحمد صابر عبد الرحيم عبد الرحمن، مستقل، رمز الشمعة، وآية فرج محمد عبد السلام، وشهرتها "آية الفحام"، بنت الوراق، مستقل، رمز الغزالة، ومحمد صبحي علام أحمد الشويخ، وشهرته "محمد وسية"، ابن الوراق، مستقل، رمز عنقود العنب.

منشأة القناطر الجيزة الإنتخابات البرلمانية مجلس النواب أوسيم الوراق

