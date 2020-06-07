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طارق شوقي: يعتبر الطالب راسبا إذا دخل اللجنة بالتليفون.. فيديو

الأحد 07/يونيو/2020 - 08:41 م
صدى البلد
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أسامة علي
أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل استعدادات الوزارة لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 /2021. 

 واكد شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أنه يتم إعتبار الطالب راسبا في حالة دخوله للجنة بالهاتف المحمول.  

وقال الدكتور طارق شوقي، إن الوزارة اتخذت عددًا من إجراءات التأمين منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح (11) طالبا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا. 

وأشار إلى أنه سيتم دخول الطلبة للجان سير الامتحان بطابور متباعد (2 متر) اعتبارًا من الساعة الثامنة ولا يسمح بدخول الطلاب بعد الساعة التاسعة، وتوزيع الكمامات على الطلاب، وإجراء المسح الحراري والتعقيم وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للمبنى المدرسي.
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