لو مسافر.. تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الاثنين

توفر هيئة السكة قطارات لنقل الركاب إلى المحافظات بالوجه القبلي والبحرى من وإلى القاهرة.
-تشمل قائمة القطارات المكيفة في صعيد مصر 3002 و 978 و 980 و 1980.
-يتضمن أيضًا 1171 و 1170 و 991 و 987 و 935 و 1935.
-قطارات من 1918 و 981 و 2001 و 983 و 1982 و 982 و 1982 و 990 و 1986.
-قطار 2001- مع تكييف الهواء
يبدأ القطار من محطة أسوان الساعة 6:30 صباحًا ويصل إلى القاهرة الساعة 17:35.
–1001 خاص
يغادر من أسوان في الساعة 45 ووصل إلى القاهرة في الساعة 18:30.
–159 خاص
يبدأ القطار في الساعة 6:15 من محطة Elkaya في الأقصر ويصل إلى القاهرة في الساعة 18:10.
-983-تكييف الهواء
بدأت بالتحرك من أسوان الساعة 7:30 ووصلت إلى محطة المنيا في الساعة 6:15.
-1983 قطار مع تكييف
يغادر من محطة المنيا في الساعة 6:15 مساءً ووصل إلى القاهرة في الساعة 9:30 صباحًا.
ومن ناحية أخرى، قرر مكتب السكة الحديد فتح قطاري 3010 و 3011 مكيّفين على خط القاهرة-أسوان ، والعكس، وتشمل تجهيزات القطارات شاحنة قوية، و 4 شاحنات أولية مكيفة، وشاحنة بوفيه، و 7 شاحنات ثانية مكيفة.
وفي الصور المرفقة نوضح مواعيد القطارات غدًا الاثنين.