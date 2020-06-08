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رياضة

المقاصة يؤمّن موقفه من رحيل أحمد عادل عبدالمنعم فى الصيف

الإثنين 08/يونيو/2020 - 09:58 ص
صدى البلد
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عمرو الحلوانى
استقر مسئولو نادي مصر المقاصة على تجديد التعاقد مع محمود حمدي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة .


جاء ذك بناء على رغبة إيهاب جلال المدير الفنى الذى أكد حاجة الفريق الفيومي لخدمات الحارس فى الفترة المقبلة ، نتيجة القناعات التامة بقدرات الحارس .


 ويرغب جلال فى الاعتماد على محمود حمدي بشكل أساسي مع المقاصة خلال الموسم الكروى الجديد فى ظل رؤيته إنه قادرا على مساعدة الفريق فى تنفيذ طريقة اللعب التى ينوى الاعتماد عليه والتى تتطلب إادة حارس المرمى السيطرة على الكرة وبدء الهجمات من الخلف وهو الأمر الذى يراه جلال متوفرا فى حمدي بالإضافة إلى وجود رغبة فى رحيل عادل عبدالمنعم حارس المرمى .


وبالفعل بدأ مسئولو المقاصة المفاوضات مع محمود حمدي لحسم بقاءه مع الفريق الفيومي وتوقيع عقود جديدة ، وأبدى الحارس موافقته المبدئية فى البقاء مع الفريق ، ومن المقرر ان تشهد الأيام القليلة المقبلة .


وكان المقاصة فتح خطوط اتصال مع إيهاب جلال لحسم بقاءه مع الفريق الفيومي خاصة وأن المدير الفنى ينتهى تعاقده مع الفريق الفيومي بنهاية الموسم الحالي ، وتشير كل المؤشرات إلى اقتراب بقاءه مع المقاصة .

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