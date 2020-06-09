البنك المركزي: إسبانيا تتجه إلى أسوأ ركود اقتصادي





وسيتضح تأثير وسيتضح تأثير إجراءات العزل العام التي بدأ تطبيقها في منتصف مارس آذار بشكل كامل في الربع الثاني مع توقع أن ينكمش الاقتصاد بما يتراوح من 16 بالمئة إلى 21.8 بالمئة.





وانكمش الاقتصاد 5.2 بالمئة في الربع الأول وهو بالفعل الأكثر حدة منذ السلسلة القياسية التي بدأت في 1970، وأسوأ مرتين من الربع الأول من 2009 . وكان وانكمش الاقتصاد 5.2 بالمئة في الربع الأول وهو بالفعل الأكثر حدة منذ السلسلة القياسية التي بدأت في 1970، وأسوأ مرتين من الربع الأول من 2009 . وكان اقتصاد إسبانيا قد انكمش 3.7 بالمئة في 2009 .





ويتوقع المركزي الإسباني أن يبدأ الاقتصاد بالتعافي في النصف الثاني من هذ العام وأن يسجل الناتج المحلي الاجمالي في 2021 نموا من 7.7 بالمئة إلى 9.1 بالمئة مقارنة مع تقدير سابق للبنك يتراوح من 6.1 بالمئة إلى 8.5 بالمئة.



