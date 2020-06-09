اليوم..فتح مكتب بريد الصحفيين لصرف المعاشات للأعضاء

قررت نقابة الصحفيين، فتح مكتب بريد النقابة بداية من اليوم لصرف المعاشات.





قال محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، سيتم فتح مكتب البريد خصيصا للصحفيبن بمقر النقابة يومى ٩ و ١٠ يونيو ( اليوم و غدا ) ل صرف معاشات التأمينات.





وأضاف شبانة أنه سيتم أيضا فتح مكتب البريد ،يومى ١٥ و ١٦ يونيو لصرف معاش النقابة.





وطالب شبانة الصحفيين الالتزام بالموعد لمن يرغب او الانتظار لحين فتح البريد مرة اخرى بداية من ٢١ يونيو .



