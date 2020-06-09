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أخبار البلد

اليوم..فتح مكتب بريد الصحفيين لصرف المعاشات للأعضاء

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:48 ص
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
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عبدالوكيل ابوالقاسم
قررت نقابة الصحفيين، فتح مكتب بريد النقابة بداية من اليوم  لصرف المعاشات.

قال محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، سيتم فتح مكتب البريد خصيصا للصحفيبن بمقر النقابة يومى ٩ و ١٠ يونيو ( اليوم و غدا ) لصرف معاشات التأمينات.

وأضاف شبانة أنه سيتم أيضا فتح مكتب البريد ،يومى ١٥ و ١٦ يونيو لصرف معاش النقابة.

وطالب شبانة الصحفيين الالتزام بالموعد لمن يرغب او الانتظار لحين فتح البريد مرة اخرى بداية من  ٢١ يونيو .

وأوضح سكرتير عام النقابة أنه بالاتفاق مع الزميل الأستاذ حماد الرمحى مقرر لجنة المعاشات سيتم اعادة اقساط السلف بداية من هذا الشهر ولثلاثة اشهر قادمة كباقى الزملاء ويمكن للزملاء الذين يتحصلون على المعاش من البريد استرداد قيمة قسط السلف لهذا الشهر من خزينة النقابة. .
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