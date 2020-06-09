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رياضة

حسني يزبك: إلغاء المباراة إذا تأخرت نتائج فحوصات كورونا..فيديو

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 03:22 ص
الدوري الاسباني الليجا
الدوري الاسباني "الليجا"
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حسن العمدة

أكد الدكتور حسني يزبك، المدير الإقليمي لمعامل سينلاب الأوروبية، أنه سيتم إلغاء المباراة إذا تأخرت نتائج فحوصات فيروس كورونا.

وقال حسني خلال حواره عبر سكايب لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "يجب أن يكون هناك نتائج للـفحوصات قبل 24 ساعة من المباراة، وإذا تأخرنا بالإعلان عنها سيتم إلغاء اللقاء".

وأكمل : "سيكون هناك عقوبات في حالة تجاوز اللاعبين للاجراءات الطبية يقررها كل فريق على لاعبيه".

واقترب الدوري الإسباني من العودة مرة أخري بعدما أعلن الرابطة عن عوده الليجا خلال الشهر الجاري
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