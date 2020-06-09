حسني يزبك: إلغاء المباراة إذا تأخرت نتائج فحوصات كورونا..فيديو





أكد الدكتور حسني يزبك، المدير الإقليمي لمعامل سينلاب الأوروبية، أنه سيتم إلغاء المباراة إذا تأخرت نتائج فحوصات فيروس كورونا





وقال حسني خلال حواره عبر سكايب لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "يجب أن يكون هناك نتائج للـ فحوصات قبل 24 ساعة من المباراة، وإذا تأخرنا بالإعلان عنها سيتم إلغاء اللقاء".





وأكمل : "سيكون هناك عقوبات في حالة تجاوز اللاعبين للاجراءات الطبية يقررها كل فريق على لاعبيه".



