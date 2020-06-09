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تعليم

158 لجنة تستقبل 36 ألف طالب بالمنيا فى امتحانات الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:22 م
محافظ المنيا
محافظ المنيا
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أيمن رياض

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماعا لمتابعة استعدادات المحافظة لاجراء امتحانات الثانوية العامة والأزهرية  والدبلومات الفنية ، والتي ستبدأ 21 من الشهر الجاري.


جاء ذلك بحضور نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم، العقيد وفقي سعد المستشار العسكري للمحافظة، ممثلي مديرية الامن،  هيئة الإسعاف، التامين الصحي،  الأزهر.


وجه المحافظ، باتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات، خاصة فى ظل ما تمر به البلاد من انتشار فيروس كورونا


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وكلف وكيل وزارة التربيه والتعليم، بوضع كافة المستلزمات باللجان لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال وضع بوابات تعقيم وأجهزة قياس الحرارة، للتأكد من سلامة الطالب قبل دخولهم الاختبار، والتأكد من التزام الطلاب بارتداء الكمامة الواقيه، ومنع أي تجمعات اوتكدس امام اللجان

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وكلف المحافظ الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم كافة أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم في أعمال تطهير مقار اللجان، عقب كل امتحان، بالإضافة لتوفير بوابات تعقيم وتطهير ذاتية بمدخل جميع اللجان.


كما وجه المحافظ، بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الامن، لعمل كردون أمنى بمحيط اللجان، مع تواجد سياره اسعاف في نقاط محدده لاستقبال أي حاله طؤاري، مشيرًا إلى التنسيق مع كافة الجهات لتوفير الاستراحات اللازمة وتجهيزها بجميع الخدمات اللازمة لمراقبي اللجان ، البالغ عددها  158 لجنة منها   133لجنه للثانوية العامة و25 لجنة للثانوية الازهرية.


واستعرض وكيل وزارة التربية والتعليم، الخطوات والإجراءات التي نفذتها المديرية لتجهيز مقار اللجان والاستراحات وتأمينها، لافتا إلى أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان يبلغ 36 ألفا و143 طالبا وطالبة، موزعين على 133 لجنة رئيسية، ولا يزيد عدد الطلاب داخل اللجنة الواحدة عن 14 طالبا وفقا لما قررته وزارة التربية والتعليم

 

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